お笑いコンビ「霜降り明星」せいやが１０日、都内で番組ＭＣを務めるＡＢＥＭＡ恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム２」の記者会見に出席した。

恋愛に関する番組にちなみ、モテそうな芸人には「レインボーの池田（直人）とかＥＸＩＴの兼近（大樹）」。一方でもっとモテてもいいと思う人には、池田の相方のジャンボたかお。「モテていると思うけど、やっぱり池田のイメージがある。でもジャンボは好きな人、好きだろうな。あいつのこと嫌いな人いないですね。だからジャンボは意外と一番モテるタイプじゃないかなと思いますね」と理由も語った。

この日も同番組に出演する元ＪＲ東日本駅員で熱波師の岩城滉太から熱波を送られるなど、個性豊かな出演者がそろう。せいやは２３年９月に結婚、１２月に第１子誕生を発表しているが、もし同番組に出演する機会があるとしたら「音楽で攻めます」と告白。昨年１０月に石川晟也として歌手デビューしており、本気かと思えたが「出演者それぞれに対するラブソングを歌って、たぶん１回目の投票で消えていく」と予想し、場内からは笑いが起きていた。