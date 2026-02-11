お笑いコンビ「霜降り明星」せいやが１０日、都内で番組ＭＣを務めるＡＢＥＭＡ恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム２」の記者会見に出席した。

自身が出演した先月２３日放送のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」について、この日は言及しなかった。

せいやが６人兄妹の長男を代わってほしいという依頼を受け、１日長男として子どもたちと過ごす姿を放送。ヤングケアラーなどが問題視され、２６日にＸで「いろんな憶測で言及を求められますが、とにかく【まだ大人になるなよ】です」と投稿。３０日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜・深夜１時）では相方・粗品に誘導されるような形で「『探偵！ナイトスクープ』のロケを頑張っただけというか。考察されすぎてるのよ、正直。変に持ち上げられたりしてたけど、俺はシンプルに子供に『まだ大人になるなよ』って言っただけ。子どもらしくいて欲しい。それ以上でも以下でもない」と発言していた。

放送したＡＢＣテレビは演出や編集により視聴者の誤解を招いたとして、番組ホームページで謝罪。ＳＮＳで「虐待ではないか」などと、出演した家族を批判、中傷する動きが起き、同局はＴＶｅｒでの見逃し配信も停止している。