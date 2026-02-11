◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第5日 フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。

23番滑走で三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が登場。初出場となった五輪で、冒頭に4回転サルコーの予定が2回転サルコーのコンビネーションとなり、後半の4回転トーループも着氷に失敗。最後まで力を発揮したが、演技後に笑顔はなかった。

キスアンドクライで76.77点を確認するとぼう然した表情も見せた。

初めて臨む五輪。直前に「想定外の事故」が起きた。SP2日前だった8日の練習中、右のスケート靴の外側が破損。右足首を支える箇所が折れる形となった。靴の外側にプラスチックの板を3枚入れ、数種類のテープをぐるぐる巻きにして固定。練習から何度もジャンプを跳んで感覚を確かめた。

昨年12月の全日本選手権前から不安はあった一方で「この靴が一番足の形に合っていて跳びやすい」という思いで替えなかった。「もうどうしようもないこと。今できる最大の処置をして。まずはあんまり気にせず、起きたことを思わないようにしてパフォーマンスをできたら」。演技に、自分に集中して本番に挑んだが、SPは望んだ結果ではなかった。

1月末の四大陸選手権では2度目の優勝。「自信をつけることができた。五輪では出るからには結果、メダルを意識してやりたい」と語っていた。

日本男子は、過去2大会で複数の選手が表彰台に上がっており、今回も飛躍が期待されている。三浦は、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）とは同世代で、ジュニア時代から切磋琢磨してきた。