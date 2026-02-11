MLB全30球団の開幕予想を公式が発表　大谷翔平は1番DH、山本由伸が開幕投手　1年目の村上宗隆は新天地でも4番に

大谷は不動の「1番・DH」と予想された(C)Getty Images

MLB公式サイトは今季の全30球団の開幕予想スタメンと予想先発ローテーションを掲載した。昨季、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは大谷翔平が不動の「1番・DH」。先発ローテーションは山本由伸が2年連続開幕投手となる1番手で、大谷が4番手、佐々木朗希は6番手に入った。

「ブレーク・スネルが開幕に間に合うかどうかは大きな疑問符が付くが、スネル抜きでも球団史上最高のローテーションとなるポテンシャルを秘めている」

3連覇を目指す豪華陣容をそう形容した。ちなみに現状では2番手がそのスネルで、3番手がタイラー・グラスノー。5番手はエメット・シーハン。スネルが間に合わなければギャビン・ストーンかリバー・ライアンが代役を務めると予想した。メジャーリーグの先発は5人制が主流だが、デーブ・ロバーツ監督は投手復帰2年目となる大谷らへの負担を考慮して、6人制で臨むことを明言している。

他球団に目を移せば、エンゼルス2年目の菊池雄星は2年連続の開幕投手となる先発1番手に予想された。ここ数年故障がちで、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表からも漏れたマイク・トラウトは「3番・右翼」に入った。

移籍1年目の日本人メジャーリーガーでは、ホワイトソックスの村上宗隆が「4番・一塁」となった。再建期のチームは実績あるスラッガーが少なく、新天地でもいきなり中軸を任される可能性が高い。