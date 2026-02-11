◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団体が行われ、１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラレ）、女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）、前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした小林陵侑（チームＲＯＹ）、１０日（日本時間）の個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした二階堂蓮（日本ビール）の４人全員がメダリストという豪華布陣で挑んだ日本は銅メダルを獲得した。高梨は「みんなのおかげです。本当に一緒に飛んでくれた、応援してくれた日本チームのおかげ。すごく支えられて飛ばせていただいた」と笑顔で答えた。

表彰台が決まった際は最高の笑みを見せたが、北京五輪でチームメートだった伊藤有希に「良かったね」と言われて抱きしめられると、涙を抑えられなかった。前回の２２年北京五輪では高梨がスーツの規定違反で失格の憂き目にあい４位に終わった。高梨の頭には、引退がよぎるほど暗い影を落としたが、周囲の支えを受けて「何かを与えられる選手になりたい」との思いが沸き上がり、再び歩き出した。

高梨は「あの時一緒に飛んでくれた（伊藤）有希さんや（佐藤）幸椰さんと取ることが出来なかったメダルを、今こうして取ることはできたんですけども、それでもずっと応援してくれる有希さんだったり、幸椰さんのおかげで今ここに立たせていただけているので、自分の取ったメダルではないと思うが、本当にたくさんの方々の力があって取れたメダルです」と、時折言葉を詰まらせながら感慨に浸った。

◇順位

〈１〉スロベニア １０６９・２点

〈２〉ノルウェー １０３８・３点

〈３〉日本 １０３４・０点

〈４〉ドイツ １０３２・８点

日本の飛行順は丸山、小林、高梨、二階堂

◇高梨の２２年北京五輪 女子ノーマルヒルは２大会連続の表彰台に届かず４位。混合団体では１０３メートルを飛んだ１回目終了後にスーツの規定違反で失格。両太もも回りが規定より２センチ大きかった。日本は通過圏内ギリギリの８位で２回目に進出。高梨は２回目で９８．５メートルを飛び、日本は追い上げたが、３位のカナダに８．３点届かず４位。高梨は「自分のせい」と号泣した。

◆混合団体 各チーム女子２人、男子２人の計４選手で構成され合計得点で争われる。順番は女子、男子の順に交互に２回飛ぶ。１回目の上位８チームが２回目に進む。Ｗ杯では１２年〜１３年シーズンの開幕戦で初実施。世界選手権は１３年のバルディフィエメ大会で初採用され、伊藤有希、伊東大貴、高梨沙羅、竹内択で挑んだ日本が金メダルに輝いた。五輪では２２年北京大会から正式種目として採用され、日本は４位だった。