身長2メートル13を誇るオリックスの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（28＝前ジャイアンツ）が、来日後初ブルペンで37球を投じた。

「久しぶりのブルペンという中では、すごく良かったと思います」

6日に来日したばかりということもあり、「まだ100％の状態には戻っていない」ながらも、長身からスリークオーター気味に繰り出される投球は迫力満点。この日は最速147キロながらも、球を受けた杉本ブルペン捕手は「手が長い分、（打者は）近く感じる。（山下）舜平大くらいのスピード感があるような感じがした」と称した。

視察した岸田監督も「ちょっと見たことのないデカさなんでね。バッターからしても特別な見え方はするんでしょうね」と、巨漢助っ人の投球に目を奪われた様子。投球後は直接クイックモーションについても話をしたというが、「意外とそういう細かいところもできるみたいなので。もっともっと（クイックが）早くなっていくよと本人も言っていた」と日本野球の適応にも期待を込めていた。

実際にジェリー本人も「こんなにサイズが大きくても、あんなに動けるんだってところを見せたい」と、フィールディングを含めた細かな部分での動きにも自信満々の様子。近日中にライブBPにも登板予定で、先発候補として加わった新助っ投はさらなるアピールを見据えていた。