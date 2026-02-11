◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団体が行われ、女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）、前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした小林陵侑（チームＲＯＹ）、１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラレ）、１０日（日本時間）の個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした二階堂蓮（日本ビール）の４人全員がメダリストという布陣で挑んだ日本は銅メダルを獲得した。４位ドイツとは１・２ポイント差、距離に換算すると約６０センチ差だった。

１本目の飛躍を終えて２位につけた日本。２本目は、３位で迎えた２番手の陵侑が９８・５メートルを飛び、２位に浮上した。３番手の高梨で３位に順位を落としたものの、二階堂が１０１メートルの大ジャンプで３位を死守した。

二階堂は個人ノーマルヒルの銅に続き、２つ目のメダル獲得。新エースの活躍ぶりだ。３位で迎えた３本目は大ジャンプだったが、「正直悔しいですね。任されていただけあって、順位を上げたかった」と振り返り、「ちょっと緊張から少し力みがあったかなという感じですね」と分析した。

雪辱を果たした。日本は前回２２年北京五輪は４位。高梨がスーツの規定違反で失格し、４位。誰のせいでもないアクシデントだったが、泣き崩れる高梨の元に、大会後、日本のエース、小林が歩み寄り、抱きしめ支えたシーンは日本の結束の固さを象徴していた。二階堂は「前回大会は悔しい思いをしていたと思うので、メダルを取れて良かった」と話した。

同種目は世界選手権では、１３年に初実施。バルディフィエメ大会（イタリア）で、高梨らで臨んだ日本は金メダルに輝き、その後も２大会連続で銅メダルを手にするなどお家芸だった。しかし、近年は３大会連続で５位。五輪で初実施された前回大会４位で世界の頂点は遠のいていたが、メダリスト４人の強力布陣を配し、結果を出した。