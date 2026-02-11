ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１０９ドル高 シカゴ日経平均先物は５万８１００円
NY株式10日（NY時間15:06）（日本時間05:06）
ダウ平均 50245.05（+109.18 +0.22%）
ナスダック 23153.43（-85.24 -0.37%）
CME日経平均先物 58100（大証終比：+500 +0.86%）
欧州株式10日終値
英FT100 10353.84（-32.39 -0.31%）
独DAX 24987.85（-27.02 -0.11%）
仏CAC40 8327.88（+4.60 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.450（-0.035）
10年債 4.139（-0.063）
30年債 4.783（-0.075）
期待インフレ率 2.315（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.808（-0.032）
英 国 4.506（-0.021）
カナダ 3.358（-0.041）
豪 州 4.828（-0.038）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.09（-0.27 -0.42%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5051.20（-28.20 -0.56%）
ビットコイン（ドル）
68975.56（-1392.48 -1.98%）
（円建・参考値）
1064万5688円（-214915 -1.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50245.05（+109.18 +0.22%）
ナスダック 23153.43（-85.24 -0.37%）
CME日経平均先物 58100（大証終比：+500 +0.86%）
欧州株式10日終値
英FT100 10353.84（-32.39 -0.31%）
独DAX 24987.85（-27.02 -0.11%）
仏CAC40 8327.88（+4.60 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.450（-0.035）
10年債 4.139（-0.063）
30年債 4.783（-0.075）
期待インフレ率 2.315（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.808（-0.032）
英 国 4.506（-0.021）
カナダ 3.358（-0.041）
豪 州 4.828（-0.038）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.09（-0.27 -0.42%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5051.20（-28.20 -0.56%）
ビットコイン（ドル）
68975.56（-1392.48 -1.98%）
（円建・参考値）
1064万5688円（-214915 -1.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ