NY株式10日（NY時間15:06）（日本時間05:06）
ダウ平均　　　50245.05（+109.18　+0.22%）
ナスダック　　　23153.43（-85.24　-0.37%）
CME日経平均先物　58100（大証終比：+500　+0.86%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10353.84（-32.39　-0.31%）
独DAX　 24987.85（-27.02　-0.11%）
仏CAC40　 8327.88（+4.60　+0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.450（-0.035）
10年債　 　4.139（-0.063）
30年債　 　4.783（-0.075）
期待インフレ率　 　2.315（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.808（-0.032）
英　国　　4.506（-0.021）
カナダ　　3.358（-0.041）
豪　州　　4.828（-0.038）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.09（-0.27　-0.42%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5051.20（-28.20　-0.56%）

ビットコイン（ドル）
68975.56（-1392.48　-1.98%）
（円建・参考値）
1064万5688円（-214915　-1.98%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ