◎巨人・川相ディフェンスチーフコーチは、円陣で松井臨時コーチのあいさつを聞き終えると「感激です！」。ヒデキ、カンゲキ？

◎春季キャンプで初めて打撃投手を務めたヤクルト・池山監督。投げ終わると、投球動作を何度も繰り返しながら報道陣の前に現れ「今日は30点くらいだな。30点。奥川に（好調さで）置いていかれたな、ガッハハ！」。監督が歩く横で取材を受けていた奥川も満面の笑みでした。

◎大阪出身で鉄板焼きが好きな楽天・三木監督は2メートル3の新外国人マッカスカーの長い脚を見て「鉄板で、膝やけどするよ」。大阪遠征は注意が必要です。

◎ソフトバンクの王貞治球団会長が宮崎キャンプ入り。報道陣に対応し「みんなが囲んでくれてるから（寒さは）大丈夫」。いつも優しいお言葉ありがとうございます。

◎ロッテのサブロー監督は11日が都城での練習最終日になり「もっとやりたいわ〜。1カ月ぐらいやりたい（笑い）」。あと1日です。

◎巨人・丸は、外野からの本塁送球が中途半端なバウンドとなった中山に「キャッチャー捕りづらいなあ。愛情がないなあ」。いじりながら練習を盛り上げていました。

◎身長2メートル13のオリックス新外国人ジェリーは「“みんなちっちぇな”ってジョークを言っているので、それ以外のジョークを探していきたい」。既に新たな環境に溶け込んでいるようです。

◎球団OBの松井臨時コーチが合流。巨人・丸は若手選手の前で「俺、小学生の時に松井さんの下敷きを使ってた」。プチ自慢です。