◇ミラノ・コルティナ五輪

スノーボード男子ハーフパイプで2連覇が懸かる平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が10日、本番会場のリビーニョ・スノーパークで公式練習に臨んだ。1月のW杯第5戦で転倒し、複数箇所の骨折などと診断を受けた後、公の場で初めて取材に応じ「（転倒の瞬間は）終わったとは思った。帰国してすぐ検査して2カ所の骨折と、膝もいまだに感覚がないような感じ」と自らの口で状況を説明した。

骨折箇所は腸骨（骨盤の最上部に位置する扇状の大きな骨）で、右膝は当初2倍近くに腫れ上がったという。それでも「戻れる可能性はゼロじゃなかった。1％でもあれば、この場に足を運び、滑りたい気持ちだった」。過去3度の五輪でさまざまな偉業を成し遂げ、人々に感動を与えてきた平野歩らしく、不屈の魂でカムバックを果たした。

雪上練習再開はイタリア入り後で、この日が4日目。「（滑りの手応えは）全然ない。調子も上がりきらず、パイプも自分の不得意な感じ」と悲愴（ひそう）感を口にしたが、奇跡的な回復で4大会連続の五輪予選を11日（日本時間12日）に迎える。目標は「やり切った、という気持ちで終えること」。再びその滑りで人々を引きつける。