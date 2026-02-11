日本テレビ系で4月スタートの新水曜ドラマは「月夜行路 ―答えは名作の中に―」に決定（毎週水曜よる10時放送）！

異色な凸凹バディが人生を取り戻す旅へ！夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩…教科書でおなじみの文学の知識で事件を解決！名作に描かれた生きるヒントも学べる。笑って泣けてタメになる「痛快文学ロードミステリー」。

このドラマの主人公は、銀座のミックスバー「マーキームーン」のママであり、トランスジェンダー女性である野宮ルナと、浮気中の夫とわがままな長男・長女に振り回される生活を送る、悩み多き専業主婦・沢辻涼子。対照的な2人がひょんなことから出会い、なぜか大阪へ旅することに。さらに、そこで殺人事件に巻き込まれてしまう――。

文学を愛するバーのママ・野宮ルナを演じるのは波瑠。家庭に居場所がない主婦・沢辻涼子を演じるのは麻生久美子。当記事では2人のコメントと、演じる役柄を紹介する。

＜主演・波瑠、麻生久美子 コメント＞

■原作、脚本を読んでの感想は？

波瑠：全く違う生活を送っている全くタイプの違う2人が、ふとしたきっかけで出会い、そこから大冒険のような旅に出かけていく……。

最初のきっかけは涼子さんの初恋を追いかけるためですが、そこから様々な事件が起きたり、いろいろな真実と出会ったりする2人の姿が青春のようにも感じられて、読みながらとてもワクワクしました。事件が起こるたびに先が気になって、ルナさんの事件の解決の仕方も新しい切り口で、その物語にすごく引き込まれました。

麻生：とても面白くて、一気に最後まで読んでしまいました。特にラストが本当に素晴らしくて、かなり驚きました。まったく想像していなかった展開だったので、「これは視聴者の皆さんもきっと驚かれるだろうな」と思いながら読み進めていました。

名作文学が数多く登場し、それと事件が重なり合いながら、文学の知識を使って謎を解いていくという構成もとても新鮮でした。「こんな切り口があったんだ」と感じるほど、新しいミステリーだと思います。

■バーのママであり、文学オタクのルナ。夫の浮気や子どもとの関係性に悩む専業主婦の涼子。それぞれ演じる役のキャラクターにどのような印象を持ちましたか？

波瑠：ルナは本当にいろいろな面を持った人です。バーのママというのは、イメージするにとても華やかだと思うのですが、古き良き文学がすごく好きで、聖地巡礼をするような一面も持っています。人生の背景も含めていろんな経験をして、いろんな自分と向き合ってきた人なんだろうなと思います。そして、私も「バーのママ役をやらせてもらえるようになったんだ！」って思いました（笑）。

麻生：涼子は、いわゆる“普通の主婦”として物語に登場しますが、家庭の中で強い孤独を感じている女性だと思います。きっとそうではなかった時期もあったはずですし、周囲から見れば違って見える部分もあるかもしれません。でも本人は、自分の世界がとても狭くなってしまったと感じている。実際に、子どもたちから「世界が狭い」「視野が狭い」と言われてしまう場面もあって、それがまた涼子の心に影を落としている部分でもあります。

私は個人的に“主婦”という存在をとても尊敬しています。家庭を支え続けることは、本当に大きな力が必要だと思うからです。ただ涼子の場合、「母親であること」だけが自分の役割になってしまい、自分自身を見失いかけている部分があるのかな、と感じました。

ルナと出会い、旅をしていく中で、少しずつ本来の自分を取り戻していく。その過程がとても丁寧に描かれている物語だと思います。

■波瑠さんは、トランスジェンダー女性のルナを演じることについて、どのように考えていますか？

波瑠：今のルナがいる背景は、とても大切にしたいと考えています。

もちろん私は当事者ではないため、監修として関わってくださっている当事者の方々の意見を大切にしながら取り組んでいくつもりですが、その上で私自身の考えでいうと、ルナは「“今の自分”がある女性」だと思っています。

今の自分の前には、必ず過去の自分がいる。それは誰にでもあることだと思いますが、トランスジェンダーであるルナの場合は、それゆえに、多くの悩みやエネルギーを使った時間があったはず。そうした背景を大切にしながら、役作りをしていきたいと思っています。

また、ルナは文学が好きで、バーのママでもあるなど、ひとつの側面だけではない、いろいろな個性を持った女性として見てもらえたら嬉しいです。

■お2人は14年ぶりの共演とうかがっておりますが、久しぶりに顔を合わせていかがでしょうか？また、お互いに、どのようなイメージを持っていらっしゃいますか？

波瑠：ずっと変わらないのが、大先輩に失礼なんですけれど「可愛らしい方だなあ」と。本当に可愛い先輩なんです。あとやっぱり面白い！ 楽しい、可愛い、面白い先輩です！

麻生：波瑠さんは、昔からとてもしっかりされていました。14年前に初めて共演した時も、自分の考えをきちんと持っていて、それを言葉にして伝えてくれる方だな、という印象が強く残っています。今もその芯の部分は変わらず、本当に素敵な年齢の重ね方をされているなと感じます。一緒にお芝居をしていても、とても心強い存在です。

波瑠：当時は本当に子どもだったので……恥ずかしい記憶ばかりで……（笑）。

■今作は、異色な2人が大阪に元カレ探しの旅に出る物語です。もしお2人で旅に出るなら、どこへ行く、どんな旅にしたいですか？

波瑠：愛犬と一緒にドライブとか！

麻生：ワンちゃんと一緒に行ける場所がいいですね。ドッグランがあったり、一緒に泊まれるホテルがあるような場所で、のんびり過ごせたら楽しそうだなと思います。

波瑠：ワンちゃんと一緒にカヤックに乗りたいです！ 自分も犬も元気なうちにやっておきたいですね。いつ老いがやってくるかわからないので、ワンちゃんとアクティビティしてみたいです。

麻生：うちの子は少し怖がりなので、アクティブなことは難しいかもしれませんが（笑）、それでも一緒に自然の中で過ごせたら素敵ですね。

■最後に視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

波瑠：日本の有名文学作品について学びながら、それを糸口に事件を解決していくという新しい切り口のミステリーになります。名前は知っているものの、恥ずかしながらきちんとは理解できていない作品をこの機会に学ぶことができそうで、私もとても楽しみにしています。ぜひ皆様も一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

麻生：名作文学とミステリーが融合した、とても新しいジャンルの作品になっています。一話ごとに事件が起こり、続きが気になってどんどん見てしまう作品だと思います。最後までご覧いただければ、きっと驚きとともに、すっきりとした余韻を感じていただけるはずです。ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。

＜人物設定＞

野宮ルナ … 波瑠

銀座のミックスバー「マーキームーン」のママであり、自身もトランスジェンダー女性。自称・小説家志望の文学オタクで、古今東西の名作文学にまつわる膨大な量の知識が頭に入っている。

読書で磨いた分析力と推理力で、旅先で遭遇する事件に潜む違和感を拾いあげて、登場人物たちの本心を暴き出し、まるで推理小説のあらすじを組み立てるように事件の真相を見つけ出す。

沢辻涼子 … 麻生久美子

読書が苦手な専業主婦。かつて人生をかけて取り組んだ夢に挫折し、人生で最後と信じた恋にも破れて20年以上…今は反抗期の長男長女にないがしろにされながら家事に追われるだけの満たされない毎日を送っている。

45歳の誕生日、夫に浮気された事をキッカケに家を飛び出し、ルナと運命の出会いを果たす。