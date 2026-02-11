日本テレビ系で4月スタートの新水曜ドラマは「月夜行路 ―答えは名作の中に―」に決定（毎週水曜よる10時放送）！

異色な凸凹バディが人生を取り戻す旅へ！夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩…教科書でおなじみの文学の知識で事件を解決！名作に描かれた生きるヒントも学べる。笑って泣けてタメになる「痛快文学ロードミステリー」。

このドラマの主人公は、銀座のミックスバー「マーキームーン」のママであり、トランスジェンダー女性である野宮ルナと、浮気中の夫とわがままな長男・長女に振り回される生活を送る、悩み多き専業主婦・沢辻涼子。対照的な2人がひょんなことから出会い、なぜか大阪へ旅することに。さらに、そこで殺人事件に巻き込まれてしまう――。

文学を愛するバーのママ・野宮ルナを演じるのは波瑠。家庭に居場所がない主婦・沢辻涼子を演じるのは麻生久美子。

当記事では、日本テレビ コンテンツ制作局 プロデューサー 水嶋陽によるコメントを紹介する。

＜日本テレビ コンテンツ制作局 プロデューサー 水嶋陽 コメント＞

「自分の選択を愛せる人生を送ってほしい」 これは第一話で、波瑠さん演じるルナが、歩んできた人生に迷いを抱く麻生久美子さん演じる涼子に送った言葉です。

誰にでも忘れられない過去や、蓋をしてしまった後悔があると思います。この物語はそうした“人生の忘れ物”に再び向き合うために、二人が旅に出るところから始まります。そして人生の気づきをくれるのは毎話フォーカスが当てられる、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎などの日本が誇る名作文学の数々。こんな美しいコンセプトで、極上のミステリーエンターテインメントに仕上げてくださった原作・秋吉理香子先生。そして先生と何度も話しあい、コミカルで温かく、心打つ会話劇へと紡ぎ上げてくれた脚本の清水友佳子さん。お二人のおかげで最高のストーリーが誕生しました。

演じるのは、14年ぶりの共演となる波瑠さんと麻生久美子さん。凜とした知的な佇まいの波瑠さんが、文学オタクのママであるルナを。人生に迷う家族思いの主婦・涼子を、とてもチャーミングな麻生久美子さんが演じてくださるなんて、既にこの旅、楽しみでなりません！

ぜひ視聴者の皆さんも水曜の夜は、笑って泣けて文学も学べるルナと涼子の二人旅に、ご同行いただけるとうれしいです！