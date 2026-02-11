日本テレビ系で4月スタートの新水曜ドラマは「月夜行路 ―答えは名作の中に―」に決定（毎週水曜よる10時放送）！

異色な凸凹バディが人生を取り戻す旅へ！夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩…教科書でおなじみの文学の知識で事件を解決！名作に描かれた生きるヒントも学べる。笑って泣けてタメになる「痛快文学ロードミステリー」。

このドラマの主人公は、銀座のミックスバー「マーキームーン」のママであり、トランスジェンダー女性である野宮ルナと、浮気中の夫とわがままな長男・長女に振り回される生活を送る、悩み多き専業主婦・沢辻涼子。対照的な2人がひょんなことから出会い、なぜか大阪へ旅することに。さらに、そこで殺人事件に巻き込まれてしまう――。

文学を愛するバーのママ・野宮ルナを演じるのは波瑠。家庭に居場所がない主婦・沢辻涼子を演じるのは麻生久美子。

2人は2012年公開の映画で初共演。その後同じ作品への出演はあるものの共演シーンはなく、本作で14年ぶりの共演。テレビでは初共演となる。数々の映画・ドラマで存在感を発揮する2人が、今作でまた新たなキャラクターに挑む。

本日公開のビジュアル撮影では、波瑠はバーでのルナをイメージした和装、麻生は涼子の私服となるイエローのカーディガン姿で登場。2人は笑顔で久しぶりの再会を果たした。タイトルを象徴する月をバックにした幻想的な美しさを見せるビジュアル撮影後、番組インタビューや取材では久々とは思えないほどの息がぴったりのかけあいを見せ、終始笑顔の絶えない現場となった。

原作は、数々のヒット作を生み出す今話題の人気ミステリー作家・秋吉理香子の同名小説『月夜行路』（講談社）。多くのミステリーファンから支持されている人気作品の待望のドラマ化となる。

＜原作・秋吉理香子 コメント＞

これまでもさまざまなバディの物語が描かれてきましたが、もっと多様な関係性が描かれてもいいのではないか、という思いが、この作品の出発点でした。

教科書に載っているなど、誰もが聞き覚えのある有名文学作品が、事件の謎ときのヒントになったらおもしろそうだと思いつき、この作品を楽しみながら書きました。

まさかの連続ドラマ化のお話をいただき、しかも波瑠さんと麻生久美子さんという長年ファンでいたお二人に主演していただけるなんて、まだ信じられず、夢のようです！

そして脚本も、これまたファンであった清水友佳子さんに手掛けていただくことができました。

わたしの”推し”ばかりという、これ以上望めないほどの布陣です。

このドラマをきっかけに、たくさんの人にこの素敵なバディと文学の魅力を知っていただけたら嬉しいです。

文学が道しるべとなる新感覚なミステリー行路を、どうぞ見届けてください！

【著者プロフィール】

兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。

＜イントロダクション＞

仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。

45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。

ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。

そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…そこで待ち受けていたのは―――まさかの殺人事件！

夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…

ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく！

謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる！

あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って 今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる

笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】です。

＜番組情報＞

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）

©︎秋吉理香子／講談社

脚本：清水友佳子

音楽：Face 2 fAKE

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

