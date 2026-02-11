日本時間１１日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体で日本が銅メダルを獲得した。

３番手で飛んだ高梨沙羅（クラレ）にとっては、北京大会の悪夢を払しょくする雪辱のメダルだった。（デジタル編集部）

最終ジャンパーの二階堂蓮（日本ビール）が飛び終え、日本は合計１０３４・００点でトップに立った。この瞬間、前回北京大会から始まった種目での初メダルが確定した。

前回北京大会、高梨は自身にスーツの規定違反があり１回目のジャンプが失格に。チームは４位にとどまった。悪夢のような出来事だった。

このことに試合直後に触れられると、高梨は「あの時、一緒に飛んだ（伊藤）有希さん、（佐藤）幸椰さんと取ることができなかったメダルを取らせていただいた。自分の取ったメダルではない」と落ち着いた調子で話した。

ただ、高梨もこの日、しっかりと役割を果たした。１回目は９６メートル５０を飛び１２３・４点で１２人中３位。チームの順位も５位から３位に上げた。２回目も９７メートルを飛び、踏ん張った。「練習以上、個人戦以上に飛ぶことができました」と話した。

このインタビューで、苦しんだ心情も語った。「チーム戦となると足を引っ張ってしまう試合が多かった。団体戦への苦手意識があった。正直、選ばれた時は自信もなくて、コーチに相談した」という。

ただし、こうも付け加えた。「そこからトレーニングで自信を持てた。周りの支えがあって、メダルを取らせていただいて、本当に感動しました」

苦しい日々を乗り越えて、２０１８年平昌大会の個人戦に続く２個目のメダルを獲得した。