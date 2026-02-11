ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。スピードスケート中継の解説で好評の2018年平昌五輪金メダリストが、日本時間10日にXを更新。オフに起きたまさかの事態をつづっている。

スピードスケートの中継で解説を務めているのは、平昌のマススタートと団体追い抜きで金メダルを獲得した高木菜那さんだ。選手へのリスペクトあふれる解説が、視聴者の間で好評となっている。

現地10日はスピードスケートが行われない。高木さんは自身のXに「やばっ。 せっかくの唯一のOFFなのに 寝てたらもう13時すぎてる」とつづった。

さらに「なんてことだ。 だれか時間巻き戻しできる人いる？ それか一時停止」と“超能力者”の登場に期待を寄せた。

高木さんはミラノ行きの際に13時間フライトで12時間寝るという偉業も達成。Xには「相変わらず眠り姫ですな」「バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアン買いましょ」「まだあと10時間は今日です！ 自由に使える！」「そういう事ありますよね」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）