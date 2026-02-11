巨人の小林誠司捕手が１０日、２軍宮崎キャンプに参加している現状についてスポーツ報知の取材に応えた。

「キャッチボール行きまーす！」。練習がスタートすると小林の声がグラウンドに響き渡った。２軍のメンバーの中で最年長の３７歳。通常は声出しなどは若手の役割にも思われる。「やれって言われてるからやってるんですよ。なんで俺？って僕も思いますよ」と苦笑いした。

石井２軍監督は第２クール最終日の８日に、「今クールのＭＶＰは誠司だな」と口にしていた。「ほんとによくやってくれている。一番元気だし。しかも自分から他のメンバーと同じメニューで問題ないと言ってやっている」として、小林が自分より一回り以上若い２３歳の捕手・坂本達也と変わらないメニューをこなしていることを称えていた。

小林はリーダーシップを発揮するべく動いているのかー。「後輩のために引っ張ってやろう、なんてさらさら思っていないですよ。僕はただ、１軍で活躍したいと思ってるだけです。年上やから、それでこの場所にいるから、２軍を引っ張ろう！なんて思ってないですよ」。

この日のシートノックでも小林の存在はグラウンドでひと際目立っていた。声を出し、一緒に練習するメンバーを褒めることもあれば、カツを入れることもある。「２軍にいる、ってだけで、ダラ〜ンとする人もいる。でもお客さんが見ています。僕だけじゃなくて、みんなにとってこれは大きなモチベーションになっていると思います。見られてるんやと思ってやれば、違うじゃないですか。１軍に行ったら、もっと人が見てる。僕だって、２軍でやってて１軍に呼んでもらってすぐ試合に出るとなったら、大変。今でもドキドキ、不安になりますよ。だから２軍にいる今、ちゃんとイメージしてやっとかんと。だからみんなには『やる時はやろうな』って言ってるんです」。

結果的にはチームを引っ張っている形にはなっているが、それを意識しているのではない。「誰に何を言われようが、自分のやることは変わらないんです。１軍で活躍することをイメージしてやってる。年齢が上やからどう、とか言われますけど、年齢とか思ってないし、ユニホームを着ている限りは、少ないチャンスでも結果出すために、一生懸命練習するしかない。応援している人たちもいてくれるので。後輩のために自分がちゃんとやらな、じゃなくて、自分がやるべきことをやっていれば、若い子たちもみんなやるやろうし、って感じです」。

キャンプインしてから、先輩の言葉に背中を押された。座学の時間で、脇谷２軍ディフェンスコーチが言ったのは「ユニホームを着ている限り、あきらめるな」。ノートに記して、いつも見返している。全体練習が終われば、室内に行って必ずバットを振り込み、自分を追い込む日々。その締まった体は、１年前に作ったスーツのパンツがゆるゆるになるまでになった。「僕は順調に来ています」と小林。その笑顔で周囲を明るく照らしながら、１軍をしっかり見据えて調整を続けていく。