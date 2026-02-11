¡Ú¸ÞÎØ¡Û´Ý»³´õ¡¡Âç²ñ£²¸ÄÌÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡Ö¤Þ¤µ¤«£²¤Ä¤â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç£³¸ÄÌÜÁÀ¤¦¡Ä¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡¡º®¹çÃÄÂÎ¡Ê£±£°Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡Ë
¡¡¡Ú¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥á¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£±£°Æü¡á¾¾Ëö¼é»Ê¡ÛÃË½÷£²¿Í¤º¤Ä¤ÇÈô¤Öº®¹çÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤Î´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¡¢Á°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¡¢¶ä£²¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¡¢£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¡¢£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Î¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤Î£´¿ÍÁ´°÷¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££´°Ì¥É¥¤¥Ä¤È¤Ï£±¡¦£²¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡¢µ÷Î¥¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«£¶£°¥»¥ó¥Áº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ËÜÌÜ¤ÎÈôÌö¤ò½ª¤¨¤Æ£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¡££²ËÜÌÜ¤Ï¡¢£³°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿£²ÈÖ¼ê¤ÎÎÍÐÒ¤¬£¹£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡££³ÈÖ¼ê¤Î¹âÍü¤Ç£³°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó³¬Æ²¤¬£±£°£±¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç£³°Ì¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°²ó£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï£´°Ì¡£¹âÍü¤¬¥¹¡¼¥Ä¤Îµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç¼º³Ê¤·¡¢£´°Ì¡£Ã¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µã¤Êø¤ì¤ë¹âÍü¤Î¸µ¤Ë¡¢Âç²ñ¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¾®ÎÓ¤¬¡¢Êâ¤ß´ó¤êÊú¤¤·¤á»Ù¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î·ëÂ«¤Î¸Ç¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼ïÌÜ¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢£±£³Ç¯¤Ë½é¼Â»Ü¡£¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥áÂç²ñ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ç¡¢¹âÍü¤é¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢¤½¤Î¸å¤â£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ª²È·Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£µ°Ì¡£¸ÞÎØ¤Ç½é¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ£´°Ì¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È£´¿Í¤Î¶¯ÎÏÉÛ¿Ø¤òÇÛ¤·¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬Æ±¼ïÌÜ½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì£´Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Î£²ËÜ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢º£¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤ÊÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈô¤Ù¤Æ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¹âÍü¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°ì½ï¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
´Ý»³´õ¡Ö°ìÈÖ¼ê¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÀï°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤Å¤±¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£Á´°÷¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢º£Æü£²ËÜÈô¤Ù¤¿¡£¤Þ¤µ¤«£²¤Ä¤â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤â¤¦£±¸Ä¤¤¤¤¿§¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¸Ä¿Í¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ½ç°Ì
¡¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¡1069¡¦2ÅÀ
¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¡1038¡¦3ÅÀ
£ÆüËÜ¡¡¡¡¡¡¡¡1034¡¦0ÅÀ
¤¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡1032¡¦8ÅÀ
ÆüËÜ¤ÎÈô¹Ô½ç¤Ï´Ý»³¡¢¾®ÎÓ¡¢¹âÍü¡¢Æó³¬Æ²¢¡º®¹çÃÄÂÎ¡¡³Æ¥Á¡¼¥à½÷»Ò£²¿Í¡¢ÃË»Ò£²¿Í¤Î·×£´Áª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¹ç·×ÆÀÅÀ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£½çÈÖ¤Ï½÷»Ò¡¢ÃË»Ò¤Î½ç¤Ë¸ò¸ß¤Ë£²²óÈô¤Ö¡££±²óÌÜ¤Î¾å°Ì£¸¥Á¡¼¥à¤¬£²²óÌÜ¤Ë¿Ê¤à¡££×ÇÕ¤Ç¤Ï£±£²Ç¯¡Á£±£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ç½é¼Â»Ü¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£±£³Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥áÂç²ñ¤Ç½éºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°ËÆ£Í´õ¡¢°ËÅìÂçµ®¡¢¹âÍüº»Íå¡¢ÃÝÆâÂò¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£²£²Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£