阪神具志川キャンプの話題をお届けする好評企画「熱具志」。今回は島田海吏外野手（３０）を取り上げる。出場機会を大きく減らした昨季、答えの出ない暗闇をさまよったが、最後の最後で「久しぶりに野球が楽しかった」と光が差した。心も体も入れ替え、課題克服に挑む背番号５３に迫った。

午前９時の具志川球場。全体練習が始まる前の室内練習場に、鋭い打球音が響き渡る。音の先には、黙々とバットを振る島田の姿。期待のホープという年齢ではない。再起を期すベテランというのも少し違う。そんないぶし銀の３０歳は“脱却”を目指し、具志川で汗を流す。

オフ期間から春季キャンプを通して取り組んでいるのが「小手先」をやめること。「結果が欲しくて、ダメな時はずっと小手先（の打撃）になっていた。体の軸を使って、しっかり振りたい」と、スイングを見つめ直す日々を送っている。

２８試合の出場に終わった昨季は４安打、打率・１２９で、自慢の俊足も生かせずわずか１盗塁に終わった。ソフトバンクとの日本シリーズ第１戦では「６番・左翼」でスタメン出場。「正直びっくりした」という抜てきに、盗塁や好守で応えてみせた。久々に存在感を示した島田は試合後、こうコメントを残した。

「野球が久しぶりに楽しかった」

裏を返せば、久しく野球が楽しくなかったということ。昨年４月ごろからそんな感情に陥っていたという。

「昨年は初ヒットがなかなか出なくて、２軍ではすぐにヒットが出るのに。そこに憤りというか『なんでだろう』とずっと考えていて…。だから、２軍でヒットが出てもうれしくなかった」

昨季、ファームでは５５試合で打率・３０３を記録したが、１軍での初安打は、開幕から３カ月以上が過ぎた７月９日・広島戦（マツダ）。結果を求めて、小手先に走る悪循環に陥っていた。しかし、日本シリーズという大舞台に「やるしかない」と邪念が振り払われた。それはシーズン通して続いたモヤモヤに光が差した瞬間でもあった。

今月６日に節目の３０歳を迎え「もう２０代と言えなくなってしまったんで」と、表情に覚悟がにじむ。昨年から「大好きだったお菓子やジュースもやめました」と食生活を見直し、最大１７％あった体脂肪率を１０〜１２％程度に落とした。

心も体も心機一転し「動きのキレはすごい良い」と手応えを実感するプロ９年目の球春。熾烈（しれつ）な左翼争いに情熱を注ぐ。