元大相撲小結孝乃富士で、元プロレスラーの安田忠夫さんが１０日までに死去したことが関係者の話で分かった。６２歳だった。詳しい死因は不明。かつて所属した新日本プロレスも公式ホームページで発表し「謹んで、ご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。

安田さんは九重部屋に入門して１９７９年３月に初土俵を踏み、最高位小結まで昇進したものの９２年に廃業。９３年に新日本に入門し、９４年２月に馳浩戦でプロレスデビューした。師匠のアントニオ猪木の手ほどきで総合格闘技にも挑戦し、２００１年大みそかの「イノキ・ボンバイエ」ではメインで当時Ｋ−１トップ選手のジェロム・レ・バンナ（フランス）と対戦。ギロチンチョークで大金星を挙げ、リング上でまな娘を肩車するなど“世紀の番狂わせ”として感動を呼んだ。

０２年にはＩＷＧＰヘビー級王座も初戴冠。ヒールに転向し、悪党ユニット「魔界倶楽部」として暴れ回った。０５年に新日本を退団後はＩＧＦなどさまざまな団体に参戦したが、１１年２月４日に引退。私生活ではギャンブル好きで知られ“借金王”という異名もついたが、憎めない愛されキャラだった。