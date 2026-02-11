「かなり深刻だ」アイスホッケー会場で氷の状態に不満噴出　NHLスター参戦前に波紋「氷がものすごくやわらかい」【冬季五輪】

突貫工事で作られたホッケーリンクにも懸念点が出ているという(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月11日より、アイスホッケー男子の競技が始まる。今回は、北米プロアイスホッケーリーグ（NHL）プレーヤーが3大会ぶりに参加するとあって、競技開始前からファンの期待は高まるばかりだ。

だが、かねてより準備の遅れが指摘されていたアイスホッケー会場に纏わるネガティブなトピックが、欧州メディアより聞こえてきている。

ドイツ紙『Bild』によると、12日に初戦を迎えるアイスホッケー男子ドイツ代表の選手が、ミラノ・サンタジュリア・アリーナで練習を行った際、リンクの氷が通常よりも“やわらかい”などと不満を訴えたという。

同メディアは10日、公式サイト上において、「新設されたサンタジュリア・アリーナのリンク状態に、いまだ問題が残っている」と報じており、「ドイツ代表に所属する7人のNHL選手が参加した最初の公式練習後、そのコンディションに満足していない選手も少なくなかった」と説明。ドイツ代表のニコ・シュトゥルムのコメントを掲載しており、「かなり深刻だよ。氷がものすごくやわらかい。これだけ多くのチームが使うと、氷が落ち着く暇がないし、観客が増えれば会場内はさらに暖かくなるからね」などと述べている。

また同メディアは、まもなく幕を開ける男子の競技を前に、「水曜日からNHLスターたちがこのリンクに登場する。北米から来たアイスホッケーのスター選手たちは、いずれ自分たちが慣れ親しんだ『硬い氷』になることに期待を寄せている」と見通している一方で、「適応すべき要素は一つではない」などと指摘する。