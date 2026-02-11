「あまりにもずさん」フィギュア表彰台の不備に批判止まず　組織委員会が対応も「悪影響を与えないかどうか心配」【冬季五輪】

今後の競技に影響が出ないことを祈るばかりだ(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪の開幕早々に行われたフィギュアスケート団体戦が、思わぬ波紋を呼んでいる。日本は優勝したアメリカにわずか1点差の2位となり、2大会連続となる銀メダルを手にした。しかし「事件」は競技終了後の表彰式の場で起きた。表彰台に登ったアメリカ、日本、イタリアの各チームの選手から「表彰台の材質のせいで、スケートのブレードが破損した」という訴えが相次いだのだ。日本スケート連盟は選手からの報告を受けて、国際スケート連盟（ISU）に抗議したという。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

今大会のように表彰式が氷上で行われる場合、スケート靴のブレードを保護するため、表彰台をラバーやカーペットなどの柔らかい素材で覆うのが通例だ。だが今回はそうした配慮がなく、台の表面は硬い素材がむき出しのまま。その結果、ブレードの欠損や歪みなど、今後の競技に大きな支障を生じさせかねない不具合が発生した。

この初歩的かつ重大な不手際に対し、ネット上には運営を批判する声が止まらない。

「ブレードが傷つくような表彰台をどうやって作った？」

「保護材を敷かなかったのはなぜ？」

「これまでの国際大会・オリンピックでは考えられない不手際」

また、選手への影響を懸念する声も多い。

「あまりにもずさん。余計な調整を強いられる選手の演技に影響がでるのでは？」

「この出来事で生じた狂いがジャンプやスピンに悪影響を与えないかどうか心配」

「一度狂ってしまったブレードは、修理・研磨しても元の状態には戻らない」