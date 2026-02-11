積雪の影響で13年9月17日以来の代替火曜2場開催となった10日、東京の「第76回東京新聞杯」は2番人気トロヴァトーレがルメールを背に重賞2勝目。両馬を所有するサンデーレーシングが東西重賞を制した。

鮮やかな差し切りV。名手ルメールに導かれたトロヴァトーレが、2つ目の重賞タイトルを手にした。スタートを五分に決め、道中は後方馬群で追走。じっくりと脚をため、9番手で迎えた直線。狭い進路をこじ開けてグングン加速する。一頭、また一頭と前をかわして残り200メートル付近で先頭に立つと、最後は内から猛追したラヴァンダを首差しりぞけた。

9度目のコンビとなったルメールは「初めて自分から反応してくれた」と相棒の成長を指摘し、その上で「大外に出してから凄く反応してくれた。ゴールまで伸びてくれたからね。今日は凄くいいパフォーマンスだった」と絶賛。鹿戸師は「課題だった折り合いも良かったし、だいぶ大人になってきた。強い競馬だった」と称えた。

東京マイルは昨年の安田記念（17着）で苦杯をなめた舞台。嫌な思い出がある府中で、復活の重賞2勝目を挙げた。次走は未定だが“さらに上の舞台でも”と思わせるパフォーマンスだったことは間違いないだろう。ルメールも「この勝ち方ならG1でもやれる」と太鼓判。成長した姿を見せつけた5歳馬が、再びG1の舞台に殴り込む。