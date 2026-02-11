▼2着ラヴァンダ（岩田望）いい感じで競馬ができて、代替競馬で延びても牡馬を相手にしっかり走れた。順調なら春が楽しみ。

▼4着シャンパンカラー（岩田康）ゲートなど課題はあるが、この馬のリズムで運ばせると爆発力がある。さすがはG1馬。

▼5着シリウスコルト（三浦）マイル戦でメリハリのついた競馬ができた。最後はいい脚を使った。

▼7着ウンブライル（戸崎）リズムは良かったが、直線で他馬を気にしてブレーキをかける感じがあった。

▼8着レッドモンレーヴ（佐々木）4コーナーを回って前をのみ込む勢いだったが、持続できなかった。

▼9着サクラトゥジュール（キング）普段は返し馬でうるさいが、今日は落ち着いていた。年齢の割には頑張ってくれている。

▼10着オフトレイル（菅原明）安田記念を見据えて流れに乗せる競馬をしたが、マイル戦だともう少しためた方がいい感じ。

▼11着エンペラーズソード（原）ゴーサインを出したら一瞬反応してくれたけど、自分のタイミングで動いた方がいいのかも。

▼12着マジックサンズ（武豊）折り合いに専念したが、今日は反応が悪かった。

▼13着エルトンバローズ（津村）中途半端なポジションになり、直線でも広いところに出せなかった。

▼14着メイショウチタン（吉田豊）年齢の割に頑張っていると思うが、早めに来られる展開だと厳しい。

▼15着ブエナオンダ（横山武）この枠は厳しかった。（ロスを）打ち消すためにポジションを取りにいったけど…。

▼16着ヤマニンサルバム（小崎）センスのいい馬でマイルにも対応できた。使って変わってくれれば。