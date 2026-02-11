クリスタル製のトロフィーをスポニチの小菅洋人社長から受け取り、うれしそうに見つめた、の林裕太（25）。「素敵な賞をありがとうございます。本当にうれしく思っています。今日はこの格好良いトロフィーを抱きしめて寝たい」と相好を崩した。

受賞が発表されて以降、この日会場に訪れていた両親をはじめ地元の友人から多くの祝福を受けた。加えて「同世代の役者から“凄く刺激になる。俺たちも頑張らなきゃ”と言ってもらえたのが大きくて、他の人の刺激になる存在に少しでもなれていると思うと誇らしい」と胸を張った。

「愚か者の身分」で演じたマモルは、不遇な生い立ちから闇ビジネスに手を染める。しかし、タクヤ（北村匠海）、梶谷（綾野剛）の導きによって裏社会から抜け出す道を模索する。自己犠牲が大きなテーマの一つになっており、「他人のためにということは、自分を生かすということを教えてくれた」。

北村、綾野からも祝福のメッセージが届き「裕太が今後、どういう役者になっていくのかが楽しみ」と期待の言葉が添えられた。「この映画でも役者、人間として先輩が後輩につないでいくことの大事さを学ぶことができた。継承していくことが映画界全体のためにもなると思っています」と力強く語った。

「今、この仕事が楽しくて楽しくて仕方がない。それは支えてくださっている周りの方々が愛情を持って接してくれるから。僕も愛情を持って誰かを支えられる役者になれたら」。日本映画界の中心を担っていくという、林の決意表明に聞こえた。 （鈴木 元）