伊原が、阪神OBの鳥谷敬氏に2年目の飛躍を誓った。「（2年目の）ジンクスにとらわれない。昨年の成績を毎年超えていくことが一番」。昨季は28試合に登板して5勝7敗、防御率2・29。さらなる高みを目指す。目標は「鉄人」の異名を取り、40歳まで現役を続けた鳥谷氏のような息の長い活躍。「一番はケガをしないこと。体の強さが活躍につながる」と話した。

キャンプ休日のこの日は、鳥谷氏とともに沖縄県立南部医療センター・こども医療センターを訪問。投手王国でレギュラーを争う左腕に対し、2年目で遊撃の定位置を確保した鳥谷氏は「今年しっかり立場をつかめれば、来年以降もその枠に入っていける。大事な年になる」とエールを送った。（長谷川 柚香）

○…鳥谷氏は、18度目となる小児科への慰問活動を行った。現役時代から継続してきた活動。現在44歳で「一番難しいのは継続すること。何げなく始まったが、自分も年を取ったなと感じる」と語った。同行した伊原ら7選手には「大切な一日を使う意義はある。ここで得た刺激や環境への感謝は、自分が親になった時や野球で苦しい時に必ず生きる」と説き、善意のバトンが次代へつながることを願った。