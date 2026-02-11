「日本ハム春季キャンプ」（１０日、名護）

日本ハムに臨時コーチとして招かれた元中日の山崎武司氏（５７）が１０日、１軍のキャンプに合流した。野手陣に熱血打撃指導を行い、野村佑希内野手（２５）と万波中正外野手（２５）には猛ゲキを飛ばした。

もどかしくて仕方なかった。初日の指導を終えた山崎氏は、野村の名前を真っ先に挙げた。「あの力を持っていて、なぜその成績なんだと。もっとおまえできるだろと」。伸び悩む姿を、遅咲きだった自身に重ねた。テイクバック時に腕が突っ張って止まる悪癖に言及。少し動かしながらトップをつくるように助言した。

物足りないのは、万波に対しても同じだ。ティー打撃を実演し、内側からボールを捉える意識のスイングをアドバイス。自己最多が２０２３年の２５本塁打の大砲に「２５本じゃねえだろと。今のポテンシャルと力があれば悪くても３０本」と求めた。

指導に熱が入るのも素材の良さを感じるからこそだ。「若手でそこそこ結果を残している選手がたくさんいる。そのポテンシャルがやっぱり高い」と認めた。期待された野村は「ありがたい。自分の中でいろいろ消化していければ」と誓った。

ガッチリと握手して山崎氏を出迎えた新庄監督は「去年は（チーム本塁打が）１２９本。今年は１７２本打ちます！」と指導に期待した。「選手が一つでも二つでも得るものがあればいい」と山崎氏。１２日までの３日間で、通算４０３本塁打の打撃の極意を惜しみなく伝える。