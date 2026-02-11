「巨人春季キャンプ」（１０日、宮崎）

巨人ＯＢの松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が１０日、２年ぶりに古巣のキャンプ地を訪れ臨時コーチを務めた。以下、松井氏の主な一問一答。

（テレビインタビューで）

−首脳陣、選手たちと会った時、どんな感情が浮かんできたか。

「ただ自分の立場としてはね、ただもうね、今年のチームを応援したいっていうね、それだけで来ていますので。軽いあいさつをしたぐらいで、あとはね、やはりもう今年いいシーズンを送れるようにっていうことだけを考えています」

（ペン囲みで）

−中山については。

「パワーもあるしね、広角に打ち分けられていたし。レギュラーになれるっていうか、逆に言うとね、なんなくちゃいけないっていうか」

−阿部監督からはどんなお願いが。

「慎之助から私に？いや、もうなんでも言ってくださいと。感じたことなんでも言ってくださいと。それだけです」

−今年は育成と勝利が求められる。

「ジャイアンツにとっては今年は優勝は目指しません、なんてね、口が裂けても言えないわけですから。絶対ね、目標はそれはもう変わんない。チームとしての目標は毎年日本一じゃないですか。それが変わることないんじゃない、今までの歴史上おそらくね」

（松井さんから）

「あれ？今日のさ私の…あれ誰の選曲。誰ですか。自分がなんかプレーしているのかと思って錯覚しましたよ。自分がなんかプレーしていた頃の曲ばっかり流れてくるから。あと、私のシューズの色はミズノの今年の新カラーらしいんで、今日１日だけ履きました」