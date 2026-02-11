俳優の畑芽育（２３）と志田未来（３２）がＡＢＣテレビ／テレビ朝日系ドラマ「エラー」（４月１２日スタート。日曜、後１０・１５）にＷ主演することが１０日、分かった。畑は地上波ゴールデン・プライム帯ドラマに初主演。志田は民放４局の連ドラに連続出演となる。

中田ユメ（畑）は命を絶とうとする女性を助けたつもりが、女性はビルから転落死。最後の一押しをしたのではと罪悪感に押しつぶされそうになっていたある日、女性の一人娘・大迫未央（志田）と出会う。取り返しのつかない過ちを犯した者とその過ちにより苦しむ者とのウソの上に芽生えた友情は、罪の重さに耐えられるのかを描く。

これまで演じたことがないキャラクターに挑む畑は「新しい挑戦として、新境地を見せられるような作品になるのでは」と気合十分。志田とはラジオで共演したことがあり、「かなり砕けて会話したように思います。本当に優しくて面白くて朗らかな印象です」と、Ｗ主演に期待が膨らむ。

志田は作品について「結構シリアスで、衝撃な展開が繰り広げられる一方、登場人物はリアリティがあるように感じました。会話でお話が進んでいくので演じる側の求められるものが多い作品では」と分析し、気持ちを引き締めている。

畑について、目力が強いと思っていることを明かし、「見つめられると吸い込まれちゃう感じがするので、負けないよう目力を強く持っていきたい」とユーモアを交えて共演に意欲を見せた。

ともに芸歴２０年以上の実力派コンビが、「償いと赦（ゆる）し」の物語を、春に届ける。