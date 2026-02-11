◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本が混合団体で初のメダルを獲得した。丸山希（27＝北野建設）、小林陵侑（29＝チームROY）、高梨沙羅（29＝クラレ）、二階堂蓮（24＝日本ビール）のオーダーで臨み、団体種目では14年ソチ大会男子の銅以来のメダルとなった。金メダルはスロベニア、銀メダルはノルウェーだった。

五輪初出場で、前日9日の個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した二階堂はアンカーを務め、103メートル、101メートルを飛んで銅メダルへ導いた。今大会2つ目のメダルとなったが、「いや〜、正直悔しいっすね。アンカー任されてただけあって、もっと順位を上げたかった」と本音を口にした。

メダルの懸かった最後のジャンプは「ちょっと緊張から少し力みがあったかなって感じですね」と振り返り、「前回大会本当に悔しい思いをしたと思いますから、そういった意味では今日のメンバーから考えると、メダルを取れてよかったんじゃないかと思います」と安堵（あんど）感もにじませた。まだスーパー団体、個人ラージヒルが残っており、「もちろん金メダルを目指して頑張っていきたいと思います」と力強く話した。

◇二階堂 蓮（にかいどう・れん）2001年（平13）5月24日生まれ、北海道江別市出身の24歳。江別大麻泉小2年からジャンプを始め、下川商3年時に全国高校総体優勝。20年Ｗ杯初出場。22年に夏のグランプリで初優勝し、23年世界選手権初出場。家族は両親、姉、兄。趣味はアニメ観賞。1メートル66。