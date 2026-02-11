±ÊÅÄÍµ»Ö¤¬ÌÀ¤«¤¹°ÂÅÄÃéÉ×¤µ¤ó¤È¤Îå«¡¡2001Ç¯Âç¤ß¤½¤«·èÀï¤ÇÌÀ°Å¡ÖÊÁ¤Ë¤â¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤µ¤ó¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¤³¤È±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢£¶£²ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°ÂÅÄÃéÉ×¤µ¤ó¤«¤é¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ëàÇ®·ì¥¨¡¼¥ëá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï£±£°Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë±ÊÅÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÁ°¤«¤é¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡Ä¡£Áá¤¤¤È»×¤¦¤·»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Ç¹¬¤»¡Ê¤Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÂ¾¿Í¤È¥È¥é¥Ö¥ëµ¯¤³¤·¤ÆÀä±ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿Ã¯¤«½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢¼Î¤Æ¤ë¿À¤¢¤ì¤Ð½¦¤¦¿À¤¢¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¿Í´ÖÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£¡¡
¡¡°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï£²£°£°£±Ç¯¤Ë¤Ï»Õ¾¢¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ç¤½¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£Æ±Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡Ö£É£Î£Ï£Ë£É¡¡£Â£Ï£Í¡½£Â£Á¡½£Ù£Å¡¡£²£°£°£±¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç£Ë¡Ý£±¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¥í¥à¡¦¥ì¡¦¥Ð¥ó¥Ê¤«¤éÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿»î¹ç¤Ïº£¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¤½¤ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢±ÊÅÄ¤ÏÆ±Âç²ñ¤Ç£Ë¡½£±¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¤Ë¤ï¤º¤«£²£±ÉÃ¤Ç£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤µ¤ó¤¬¥¸¥§¥í¥à¡¦¥ì¡¦¥Ð¥ó¥Ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¹ñÌ±Åª±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¿¤ä²¶¤Ï¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤µ¤ó¤¶¤ó¤ÊÃæ¡¢ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÊÁ¤Ë¤â¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤µ¤ó¤¬¡Ø¿·ÆüËÜ¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤À¤è¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡±ÊÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçÎÌ¤Ë¼¤á¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÃæ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£µß¤ï¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤¤¤¸¤±¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤ä¤Ã¤µ¤ó¤¬Êî»§ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤¿¤è¡Ä¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¸å¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤Ï£°£²Ç¯£´·î¤ÎÅìµþÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ÇÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¡£±ÊÅÄ¤¬°ÂÅÄ¤òÇË¤Ã¤ÆÆ±²¦ºÂ½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¤âº£¤´¤íÃöÌÚ²ñÄ¹¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ·Á¤ÇÃöÌÚ²ñÄ¹¤«¤é¾®¸¯¤¤¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¸»úÄÌ¤êÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Àà¼Ú¶â²¦á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£