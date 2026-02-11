©️ABCテレビ

畑芽育＆志田未来がW主演を務める『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット 4月クール日10ドラマ（毎週日曜よる10時15分～枠））の放送が決定した。とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田未来）が真実を知らないまま友情を育む物語だ。本来なら心を通わせるはずのない二人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。はたして、塗り重ねられた嘘の上に芽生えた友情は、真実が抱える罪の重さに耐えられるのか…。共に芸歴20年以上という畑と志田の若き実力派俳優を迎え、弥重早希子によるオリジナル脚本で描く。

この世には、取り返しのつかない過ちが存在する。

中田ユメ（畑芽育）は人生最大の過ちを犯してしまう。さかのぼること2ヶ月前…。自ら命を絶とうとする女性を助けたつもりだったが、その夜女性はビルから転落して亡くなる。死亡した女性のひとり娘・大迫未央（志田未来）は、母が自ら命を絶つわけがないと現実を受け入れられず、絶望の淵に立たされる。



あの日以来、最後の一押しをしてしまったのではないかと罪悪感に押しつぶされそうになるユメ、母の死で狂わされた運命に絶望する未央、そんな二人がある日偶然に出会ってしまう。そしてユメだけが気付いてしまう、未央が転落死した女性の娘であることに。しかし、苦しむ未央の姿を目の当たりにしたことで、改めて自らの過ちの大きさを突きつけられたユメは恐怖から真実を言い出せない。「あの日私が間違わなければ、あなたの母が死ぬことはなかったかもしれない」と。一方、同情でも敵意でもなくただ痛みを受け入れてくれるユメに、次第に心を開き親友とまで思っていく未央。二人の間に生まれた奇妙な友情はどんどん成長を続け…。



はたして、人は過ちをどこまで赦(ゆる)せるのか？大きな秘密を抱えたまま芽生えた友情は成立するのか…？ 取り返しのつかない過ちを犯した者と、その過ちにより苦しみの淵に立つ者と、出会ってはいけない二人が織りなす“償い”と“赦(ゆる)し”の物語を、この春、お届けします。

過ちを挟んで巡り合う悲劇の友情。畑芽育と志田未来、二人の実力派俳優が難役に挑む！

中田ユメ（なかた・ゆめ）役／畑芽育

“とにかく間違えてしまう”女。人を怒らせる天才で、普段は何事もクールにこなせるが、ここぞというときに弱い。一方で、自分のことよりも他人の幸せを思う優しさも持ち合わせている。落ち込むことはあっても「いつかいいことがある」と思って生きてきたが、人生最悪の間違いを犯してしまい、罪の意識に押しつぶされそうになる。そんな中、未央との友情で葛藤し…。

大迫未央（おおさこ・みお）役／志田未来

“間違えないように生きる”女。周囲からは「明るい」「優しい」と言われるが、それは長年かけて作り上げた“外側”の自分に過ぎず、実際は限界ギリギリのストレスの中で生きている。いつも何かにイラついている内心を笑顔で装いながら「いい人」として過ごしているせいで、都合のいい人扱いされている。自分と正反対のユメに嫌悪感を覚えるが、なぜか本音を話せる存在になっていき…。

過ちを赦(ゆる)してほしいと思いながら、選択を間違い、ぬかるみにハマっていくユメと、そんなユメのおかげで皮肉にも前を向き、生きる活力を取り戻す未央。時を経て、二人の関係が近くなるほどに、ユメが抱え込んだ“罪”は重さを増していく。一方の未央は、母の死を受け入れその真相を知りたいと思うように。やがて、真実が明らかになった時、二人に訪れるのは和解か、それとも対立か…。

地上波ゴールデン・プライム帯初の主演を担う畑と、異なる民放4局（カンテレ・CX系、NTV、TBS、ABCテレビ・テレビ朝日系）の連続ドラマに、連続出演を果たすことになる志田。物語の展開とともに変化する複雑な心理描写が精緻な演技力で表現されていく。ともに芸歴20年以上の実力派コンビが真正面から挑む緊迫感のある人間ドラマだ。

©️ABCテレビ畑芽育 コメント

Q.今回の作品が決まった時の感想を教えてください。

これまで（自身が）演じたことのないキャラクターだったので、新しい挑戦として、自分の新境地を見せられるような作品になるのではないかなと思いました。期待を胸に撮影に入ろうと思います。

Q.脚本を読んでみて、いかがでしたか？

衝撃的な展開がどんどん繰り広げられていくので、読み進めるのが楽しかったです。ワクワクするし、ゾクゾクするし、少し怖さもあり、興味をかき立てられるような、そんな作品です。



Q.志田さんと一緒に演技されるのは初と伺っていますが、印象は？

小さい頃からテレビで観ていた大スターです。一度ラジオをご一緒したことがありまして、その時はかなり砕けて会話をしたように思います。本当に優しくて面白くて、朗らかな印象です。ただ今回はテーマがシリアスな内容なので、作品に入ったら落ち着いたトーンで進んでいくのかなと思っています。気を引き締めてやっていこうと思います。

Q.視聴者へのメッセージ

衝撃的な展開がどんどん出てくる作品なので、観ていて飽きることはないと思いますし、個性豊かなキャラクターがたくさん出てくるので、どなたかに共感して、色々な考察が繰り広げられると思います。ドラマを観た後にも少し余韻が残るような、そんな作品になっています。毎週毎週、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。

畑芽育 プロフィール

2002年4月10日生まれ、東京都出身。1歳のころから芸能活動はじめ、ドラマ『99.9 -刑事専門弁護士-』シリーズ（2016年・2018年、TBS／2021年、映画）や大河ドラマ『青天を衝け』（2021年、NHK）に出演し、キャリアを積む。映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』（2023年）でヒロインを演じ、注目を集め、同年のドラマ『最高の生徒 ～余命1年のラストダンス～』（NTV）では主演を務めた。昨年（2025年）は『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日）、『君がトクベツ』（MBS/TBS、映画）、『終活シェアハウス』 （NHK）などに出演し脚光を浴びた。

©️ABCテレビ志田未来 コメント

Q. 今回の作品が決まった時の感想を教えてください。また脚本を読んでみて、いかがでしたか？

あまり自分が演じたことのない役柄だったので、どう挑戦していこうかなと、今ドキドキとワクワクが入り混じった気持ちでいます。お話は結構シリアスで、衝撃な展開が繰り広げられたりする一方、それぞれの登場人物は意外とリアリティがあるように感じました。会話でお話が進んでいくので、演じる側の求められるものが多い作品になるのではないかなと思います。撮影に入ることがすごく楽しみです。

Q.畑さんと一緒に演技されるのは初と伺っていますが、印象は？

芽育ちゃんは、いつも（場を）盛り上げてくださっているイメージを持っています。出演されているバラエティ番組やSNSをみると、すごく弾けていらっしゃる方なんだろうなと思います。まだそういう一面を実際にみていないので、今後そういう芽育ちゃんの一面を知れることが楽しみです。あと目力が本当に強い方だなと思っているので、一緒にお芝居をする時、緊張しないように頑張ります。みつめられると吸い込まれていっちゃう感じがするので、負けないように目力を強く持っていきたいと思います（笑）。

Q.視聴者へのメッセージ

（畑さん演じる）ユメと（自身が演じる）未央の掛け合いもすごく楽しみにしていただきたいですし、赦(ゆる)す、赦(ゆる)さない、何が正しいのか、何が正しくないのかをテーマにしているドラマでもあるので、観ていただいた後に自分に問いかけてもらえるような、そんな作品になればいいなと思います。

志田未来 プロフィール

1993年5月10日生まれ、神奈川県出身。子役として活動をはじめ、ドラマ『14歳の母』（2006年、NTV）で主演を務め、注目を浴びる。映画『誰も守ってくれない』（2009年）では、「第33回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞。昨年（2025年）は『ホットスポット』（NTV）や『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ・CX系）など全クールの民放ドラマに出演し、直近も『未来のムスコ』（2026年、TBS）で主演を務め、現在公開中の映画『ほどなく、お別れです』に出演するなど絶えず話題作に出演している。

脚本・弥重早希子 コメント

このドラマは、ユメと未央の友情を描いた物語です。しかし、どんな時にも支えあって慰め合う……そんな美しい友情とは少し違っています。嘘あり、秘密あり、裏切りあり……。

「こんな友達、絶対ほしくない！」「こんな友達がほしかった！」、そんな矛盾した感情を行ったり来たりするのが、ユメと未央です。

前向きできれいな言葉だけじゃ、ぶっちゃけ元気になれません……。そんな方には特におすすめですが、そうでない方にもドキドキしながら楽しんでいただける一風変わった友情の物語に仕上がっていると思います。素晴らしいキャストの方に演じていただけるのが楽しみです。どうぞご期待ください。

脚本・弥(や)重(しげ)早(さ)希子(きこ) プロフィール

京都府出身。2019年、『邪魔者は、去れ』にて第45回城戸賞佳作受賞。2022年、NHKが立ち上げた脚本開発チームWDRプロジェクトに選出。同プロジェクトにて2024年放送の『3000万』(1話・８話)がギャラクシー賞月間賞受賞。その他の執筆作に『あの夜をすくいに』(2025年、ABCテレビ)などがある。

畑芽育、志田未来スペシャル動画をTVerで！

TVerでは番組ページを開設し、「ドラマのティザー動画」に加え、W主演の畑と志田が作品について語る「SPインタビュー映像」を公開。そのほかの映像も随時アップしますので、お気に入り登録をしてお待ちください！

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srxi14https://tver.jp/series/srxi14loxuloxu

ドラマ「エラー」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）

2026年4月12日スタート 毎週日曜よる10時15分 ★放送終了後、TVerで見逃し配信