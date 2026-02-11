「ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体・決勝」（１０日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本は丸山希（２７）＝北野建設＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で挑み、合計１０３４・０点で同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得した。高梨にとっては１８年平昌五輪のノーマルヒル以来２大会ぶりのメダルとなった。

スーツ規定違反による悪夢の失格から４年。一度は引退もよぎった。この４年間は課題のテレマークや、スーツの問題。試行錯誤を繰り返し、成績も低迷した。それでも最後まで前を向きたどりついた４度目の夢舞台で、自身の選択が正しかったことを証明した。

ずっと笑顔を浮かべていた高梨だったが、４年前の団体戦でともに戦った伊藤有希とハグを交わした涙がこぼれた。２０秒以上抱き合い、何度も伊藤が高梨の頭をなでた。丸山の台頭もある中で今回は団体戦メンバーには入れなかった戦友。思いを重ねた抱擁の瞬間に、互いに涙が溢れ出した。

インタビューで高梨は開口一番、「みんなのおかげです」と語った。「有希さん、幸椰さん」と４年前のメンバーで佐藤幸椰の名前も口にし「本当に一緒に飛んでくれた仲間、日本チームのみなさんのおかげで練習、個人戦以上にいいジャンプができた」と感謝した。

４年前の悪夢を払拭した。「毎回チーム戦となると、足を引っ張ってしまう試合が多く、団体戦の苦手意識が、硬くなって自分のジャンプができないことが続いていて選ばれたときは自信もなくて、コーチに相談したこともあったが、トレーニングで自信を持って試合に臨めて、自分だけの力だけじゃなくまわりのみなさんの支えもあって、メダルも取れて本当に感動しました」と、声を震わせた。

４年前のメンバーだった伊藤、佐藤への思いに触れ「あの時、一緒に飛んでくれた、有希さんと幸椰さんと、取ることができなかったメダルを、今こうして自分もこの舞台に立たせていただいて、取ることはできたんですけども…。それでもずっと応援してくれる有希さん、幸椰さんのおかげで今ここに立たせてもらっているので。自分の取ったメダルではないと思いますが、たくさんの方々の力があって取れたメダルです。間違いなく今日のメダルが人生で取ったメダルで一番嬉しい。すごく幸せな日」と、あふれる感謝の思いを伝えた。