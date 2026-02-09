畑芽育と志田未来がW主演を務めるドラマ『エラー』が、4月12日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送されることが決定した。

本作は、とある女性を死なせてしまったユメと生きる意欲を失ったその女性の娘・未央が真実を知らないまま出会い、罪と友情の狭間で揺れ動く姿を描いたヒューマンサスペンス。NHKが立ち上げた脚本開発チームWDRプロジェクトに選出され、同プロジェクトにて2024年放送の『3000万』（1話・8話）を手がけた弥重早希子が脚本を手がける。

本作で地上波GP帯ドラマ初主演を果たす畑は、人生最大の過ちを犯し、女性を死なせてしまった中田ユメを演じる。そして、異なる民放4局（カンテレ・フジテレビ系、日本テレビ系、TBS系、ABCテレビ・テレビ朝日系）の連ドラに連続出演を果たす志田は、女性の娘で母の死という現実を受け入れられない大迫未央を演じる。

中田ユメ（畑芽育）は人生最大の過ちを犯してしまう。さかのぼること 2カ月前、自ら命を絶とうとする女性を助けたつもりだったが、その夜女性はビルから転落して亡くなる。死亡した女性のひとり娘・大迫未央（志田未来）は、母が自ら命を絶つわけがないと現実を受け入れられず、絶望の淵に立たされる。あの日以来、最後の一押しをしてしまったのではないかと罪悪感に押しつぶされそうになるユメ、母の死で狂わされた運命に絶望する未央、そんな2人がある日偶然に出会ってしまう。そしてユメだけが気付いてしまう、未央が転落死した女性の娘であることに。しかし、苦しむ未央の姿を目の当たりにしたことで、改めて自らの過ちの大きさを突きつけられたユメは恐怖から真実を言い出せない。「あの日私が間違わなければ、あなたの母が死ぬことはなかったかもしれない」と。一方、同情でも敵意でもなくただ痛みを受け入れてくれるユメに、次第に心を開き親友とまで思っていく未央。2人の間に生まれた奇妙な友情はどんどん成長を続ける。はたして、人は過ちをどこまで赦せるのか。大きな秘密を抱えたまま芽生えた友情は成立するのか。

一緒に演技をするのは初となる2人。畑は志田について「本当に優しくて面白くて、朗らかな印象です」と語り、一方の志田は「目力が本当に強い方だなと思っているので、一緒にお芝居をする時、緊張しないように頑張ります。みつめられると吸い込まれていっちゃう感じがするので、負けないように目力を強く持っていきたいと思います」とコメントを寄せた。

畑芽育（中田ユメ役）コメント作品が決まった時の感想これまで（自身が）演じたことのないキャラクターだったので、新しい挑戦として、自分の新境地を見せられるような作品になるのではないかなと思いました。期待を胸に撮影に入ろうと思います。

脚本を読んでみての感想衝撃的な展開がどんどん繰り広げられていくので、読み進めるのが楽しかったです。ワクワクするし、ゾクゾクするし、少し怖さもあり、興味をかき立てられるような、そんな作品です。

志田未来との初共演、印象について小さい頃からテレビで観ていた大スターです。一度ラジオをご一緒したことがありまして、その時はかなり砕けて会話をしたように思います。本当に優しくて面白くて、朗らかな印象です。ただ今回はテーマがシリアスな内容なので、作品に入ったら落ち着いたトーンで進んでいくのかなと思っています。気を引き締めてやっていこうと思います。

視聴者へのメッセージ衝撃的な展開がどんどん出てくる作品なので、観ていて飽きることはないと思いますし、個性豊かなキャラクターがたくさん出てくるので、どなたかに共感して、色々な考察が繰り広げられると思います。ドラマを観た後にも少し余韻が残るような、そんな作品になっています。毎週毎週、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。

志田未来（大迫未央役）コメント作品が決まった時や脚本を読んでみての感想あまり自分が演じたことのない役柄だったので、どう挑戦していこうかなと、今ドキドキとワクワクが入り混じった気持ちでいます。お話は結構シリアスで、衝撃な展開が繰り広げられたりする一方、それぞれの登場人物は意外とリアリティがあるように感じました。会話でお話が進んでいくので、演じる側の求められるものが多い作品になるのではないかなと思います。撮影に入ることがすごく楽しみです。

畑芽育との初共演、印象について芽育ちゃんは、いつも（場を）盛り上げてくださっているイメージを持っています。出演されているバラエティ番組や SNS をみると、すごく弾けていらっしゃる方なんだろうなと思います。まだそういう一面を実際にみていないので、今後そういう芽育ちゃんの一面を知れることが楽しみです。あと目力が本当に強い方だなと思っているので、一緒にお芝居をする時、緊張しないように頑張ります。みつめられると吸い込まれていっちゃう感じがするので、負けないように目力を強く持っていきたいと思います（笑）

視聴者へのメッセージ（畑が演じる）ユメと（自身が演じる）未央の掛け合いもすごく楽しみにしていただきたいですし、赦す、赦さない、何が正しいのか、何が正しくないのかをテーマにしているドラマでもあるので、観ていただいた後に自分に問いかけてもらえるような、そんな作品になればいいなと思います。

弥重早希子（脚本）コメントこのドラマは、ユメと未央の友情を描いた物語です。しかし、どんな時にも支えあって慰め合う......そんな美しい友情とは少し違っています。嘘あり、秘密あり、裏切りあり......。「こんな友達、絶対ほしくない！」「こんな友達がほしかった！」、そんな矛盾した感情を行ったり来たりするのが、ユメと未央です。前向きできれいな言葉だけじゃ、ぶっちゃけ元気になれません......。そんな方には特におすすめですが、そうでない方にもドキドキしながら楽しんでいただける一風変わった友情の物語に仕上がっていると思います。素晴らしいキャストの方に演じていただけるのが楽しみです。どうぞご期待ください。（文＝リアルサウンド編集部）