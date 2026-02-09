◇ミラノ・コルティナ五輪 ジャンプ男子個人ノーマルヒル（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

男子個人ノーマルヒルは10日、プレダッツォ・ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS107メートル）で行われ、初出場の二階堂蓮（24＝日本ビール）が101メートル、106・5メートルの合計266・0点で銅メダルを獲得した。グレゴア・デシュワンデン（34＝スイス）と同点の3位で1980年レークプラシッド大会70メートル級の八木弘和とデッカート（東ドイツ＝当時）以来2度目のジャンプ同点メダルとなった。

二階堂を指導する小川孝博コーチ（59）は、「心が優しい子。悔しいと思っても表には出さず、陰でやっている」と明かす。最も印象に残っているのは、昨夏のこと。思うような結果を出せず、帰国後にスモールヒルで、あえてスーツを着ずに練習を行ったという。

「昨季は飛型点が出なかった。テレマークのブレがあった」と小川コーチ。スーツ着用時よりもテイクオフで浮力を得られにくいため、理想の空中姿勢を取る難易度が上がる。これを小さい台で繰り返すことで「ぶれなくなった」。着地姿勢の安定にもつながった。

銅メダルを分け合ったデシュワンデンに2回とも飛距離で上回られたが、着地や空中姿勢による飛型点でその差を埋めた。陰の努力が、初メダルを生んだ。