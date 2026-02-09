◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本が混合団体で初のメダルを獲得した。丸山希（27＝北野建設）、小林陵侑（29＝チームROY）、高梨沙羅（29＝クラレ）、二階堂蓮（24＝日本ビール）のオーダーで臨み、団体種目では14年ソチ大会男子の銅以来のメダルとなった。

丸山は「勢いづけることはできなかったですけど、チームに助けてもらって、銅メダルを獲得できてうれしいです」と喜び。仲間について「すごく心強かったし、それを自信に変えて飛ぶことができた」と感謝した。

これで、個人ノーマルヒルの銅に続く今大会2つ目のメダル獲得。「まさか2つもメダルを獲れるとは思っていなかった。すごくうれしいです」と喜びに浸った。

最強ジャパンで挑んだ。22年北京大会男子ノーマルヒル金、ラージヒル銀メダルの小林、18年平昌大会女子銅メダルの高梨と実績十分の2人に加え、今大会で五輪初出場の丸山と二階堂が銅メダルを獲得。全員が五輪メダリストという布陣ができあがった。

1回目は首位スロベニアに対し、飛距離換算で約4.8メートル差の2位につけた。2人目の小林を終えて5位だったが、前回北京大会の混合団体でスーツ規定違反となり、失格となった3人目の高梨が96.5メートルを飛んで3位に浮上。アンカーに起用された二階堂も103メートルで2位に押し上げた。

2回目は1人目の丸山が97.5メートルを飛んだものの、ノルウェーに抜かれて3位に。小林が98.5メートルで2位に再浮上し、高梨も97メートルを飛んだが、再びノルウェーに抜かれた。しかし、アンカー二階堂が101.0メートルとエースの仕事をやってのけた。

▽混合団体 五輪は22年北京大会から正式種目に採用。1カ国男子2人、女子2人で出場し、4人の合計得点で争う。1回目の上位8カ国が2回目に進出する。北京大会はスロベニアが金、ROC（ロシア・オリンピック委員会）が銀、カナダが銅メダルで、日本は4位だった。