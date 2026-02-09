歌舞伎俳優の市川染五郎（20）が10日、都内で市川團子（22）、尾上左近（20）とトークイベント「第46回 歌舞伎家話」に出演した。

プライベートでは食事に行く仲という3人が、公の場で並んでトークイベントに登壇するのは初めて。染五郎は「同世代の3人でいろいろやっていきたい。3人が生み出すもの、3人がひとつの所に向かう様子を何十年も見ていただきたい。ある意味今日がスタートです！」と呼びかけていた。

ステージでは、幼少期からこれまでの共演作などについて、舞台写真をながめながら振り返っていた。

昨年8月に、東京・歌舞伎座で上演した、坂東玉三郎（75）演出・主演の新作歌舞伎「火の鳥」では染五郎が兄のヤマヒコ、團子が弟のウミヒコを熱演。兄弟間のすれ違いを描いた作品について染五郎は「玉三郎の兄さんに、『あなたたちで考えなさい』と言われて（團子と）2人で喫茶店にこもって考えたものを提案しました。初日を迎えた時は感慨深かった」としみじみしていた。

弟役を團子から左近に変えて再演した12月の「火の鳥」では、弟が兄に抱いていた嫉妬部分を大胆に削除。左近は「僕のウミヒコは、マジお兄ちゃんラブでした。“好きすぎて滅！”みたいな」と5人組ダンスボーカルグループ「M！LK」のヒット曲のタイトルを交えて語り、会場の笑いを誘っていた。

左近が今年1月20日に20歳の誕生日を迎え、全員20代になった。

誕生日当日は、3人で食事をしたといい、左近は「念願の『とりあえず生！』を言えました」と大人の仲間入りをしたことを報告した。染五郎からは毎年、派手なパンツを贈られるといい、「そういう徹底しているところがすごい好き。子どもの時は、寡黙（かもく）な人と思っていたけれど、今は面白いパンツをくれる人！」と声を弾ませていた。

終盤には今後についてもトークを展開。

東京・歌舞伎座で5月に開かれる「團菊祭五月大歌舞伎」で三代目尾上辰之助を襲名する左近は「立ち役も女形もどちらもやる。若いときから研さんを積まないと難しい女形についてまず勉強したい」と気を引き締めていた。

東京・新宿で5月に上演する歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」の「写書東驛路（うつしがきあずまのうまやじ）」で13役早替わりに初挑戦する團子は「『先人の求むる所を求めよ』という祖父の言葉を見つめ、勤めていきたい」と決意をみなぎらせていた。

5月に東京、6月に大阪で初めてストレートプレイの舞台「ハムレット」に臨む染五郎は「高麗屋にとってハムレットは5代に渡って取り組んでいる作品。『ハムレット』は祖父（松本白鸚）と父（松本幸四郎）、自分と3代続いている。今回のハムレットは青がテーマになっています。誰も見たことがないハムレット像を模索していきたい」と飛躍を誓った。（西村 綾乃）