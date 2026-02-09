女優の波瑠（34）が4月スタートの日本テレビドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（水曜後10・00）に麻生久美子（47）とともにダブル主演する。昨年12月に俳優の高杉真宙（29）との結婚後、初の主演作で文学オタクで鋭い分析・推理力を持ちトランスジェンダーの、銀座にあるバーのママに扮する。本格的な共演が14年ぶりの麻生演じる、家庭に居場所がない主婦とバディとなり、旅先での事件を解決していく。

原作は人気ミステリー作家・秋吉理香子氏の小説「月夜行路」。バーで出会った2人は、主婦の初恋を追うために大阪に旅するが、次々と事件に遭遇。その謎を夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩らの名作文学の知識をもって解いていく文学ミステリーだ。波瑠は「きちんとは理解できていない（文学）作品を学ぶことができそう」と教養的な側面があることをアピール。麻生も「とても新しいジャンル。一話ごとに事件が起こり、続きが気になってどんどん見てしまう作品」と伝えた。

波瑠は昨年10月期に主演した「フェイクマミー」（TBS）で他人の子の母になりすます“ニセママ”を好演。そして、今作ではバーの“ママ”となる。「私もバーのママ役をやらせてもらえるようになったんだ！」と笑うも、女優としての幅が広がっていることの証だ。

今作の役どころを「人生の背景も含めていろんな経験をして、いろんな自分と向き合ってきた人なんだろうな」と捉えているが、まさに自身も結婚という人生の大きな節目を経験したばかり。春らんまんの時季、新たな波瑠を見ることができそうだ。