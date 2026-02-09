女優の畑芽育（23）と志田未来（32）がテレビ朝日系ドラマ「エラー」（4月12日スタート、日曜後10・15）にダブル主演する。ともに芸歴20年以上の“ベテラン”女優同士が、本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情のはざまで揺れ動く姿を繊細に演じていく。畑は地上波ゴールデン・プライム帯で初、志田は放送中のTBS「未来のムスコ」（火曜後10・00）に続き2クール連続で主演となる。

NHKドラマ「3000万」（2024年）などで知られる弥重早希子氏によるオリジナル脚本のヒューマンドラマ。母を失った娘（志田）と、その母を死なせてしまった女性（畑）が真実を知らぬまま友情を育んでいくさまを描いていく。

2人の共演は映像作品では初。畑は志田に「小さい頃からテレビで観ていた大スター」と憧れのまなざしを向けて朗らかな印象を抱いている。一方で、今作の世界観を「シリアス」と表現し「作品に入ったら落ち着いたトーンで進んでいくのかな。気を引き締めてやっていこうと思います」と撮影を今後に控えて意気込んだ。

志田も「何が正しいのか、何が正しくないのかをテーマにしているドラマ」とし、「見ていただいた後に自分に問いかけてもらえるような作品になれば」とコメント。畑については「目力が本当に強い方。見つめられると吸い込まれていっちゃう感じがするので、負けないように目力を強く持っていきたい（笑い）」と、ユーモア交じりに印象を明かした。

○…志田は2クール連続主演に加えて、4クール連続で系列含め異なる民放4局の連ドラに出演することにもなる。昨年7月期はフジテレビ系「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」、10月期は日本テレビ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」にメインキャストで出演。そして、今年1月期のTBS「未来のムスコ」で主演しており、4月期にテレ朝系の今作でも主演を務める。まさに引っ張りだこ状態だ。