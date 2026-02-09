高市首相が安定的に政権を運営するには、金融市場からの信認を維持することが極めて重要だ。

「責任ある積極財政」という以上、責任を重視する政策を求めたい。

衆院選で自民党が歴史的な大勝を収めたことを受け、週明け９日の日経平均株価は一時、３０００円以上も上昇した。１０日の終値も５万７６５０円となり、連日、史上最高値を更新している。

活況に沸く株式市場は、首相が掲げる経済政策に対する期待の大きさの表れなのだろう。

昨年秋に首相が就任した後、財政悪化の懸念から円安が進み、長期金利も上昇した。だが、衆院選後は、為替と債券の市場は落ち着いた動きを見せている。

首相は消費減税を「悲願」と述べたが選挙期間中は発言を抑えた。そうした姿勢を市場は冷静に受け止めているのではないか。

高市政権は今後、財政規律を守る政策運営を行うのかどうか。金融市場は、その試金石として消費減税の行方を注視している。

首相は、「高市一強」とも言われる政権基盤を手にした。国民は山積する課題に対処し、政策を迅速に進めることを望んでいる。

ただし、今後、経済政策への市場の信認が揺らげば、円安と物価高が加速し、国民の不満が高まることが避けられない。長期金利が上がれば住宅ローン金利の上昇を招いて家計の負担を増し、企業の資金繰りにもマイナスになる。

支持率が低下すれば、迅速な政策遂行を阻まれる。市場の動揺を招かぬよう、丁寧な情報発信を心がけてもらいたい。

また、米国と良好な関係を続ける上でも市場の安定は大事だ。

トランプ大統領は中間選挙を控え、米長期金利の上昇を警戒している。日本の長期金利が上昇し、米国へと波及すれば、米経済への打撃にもなりかねないからだ。

首相は９日、公約の「２年間限定で食料品の消費税をゼロ」とする減税策について、超党派の国民会議で議論し、夏前に中間とりまとめを行う方針を示した。

所得減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」を導入するまでの間の、つなぎの措置と位置づけている。しかし、食料品減税を実施すれば、年５兆円の税収が減る。代替財源を見つけるのは容易ではない。

そもそも消費税は社会保障の基幹財源であり、景気対策に用いるべきものでもない。国民会議での議論を踏まえ、柔軟に軌道修正することが求められる。