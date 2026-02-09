悲願の政策を前に進めるためといっても、それがなぜ府知事選や市長選なのか。

そんな意味不明な選挙に当選しても、有権者の信任を得たとは到底言えないだろう。

大阪府知事と大阪市長のダブル選挙が衆院選と同日で実施され、日本維新の会代表の吉村洋文・前知事と、副代表の横山英幸・前市長がそれぞれ当選した。

２人は「大阪都構想」を前進させると称して任期途中で辞任を表明し、出直し選を仕掛けた。維新以外の国政政党は「大義がない」として、候補者を立てず、いずれも事実上の無風選挙だった。

今回、白票などの無効票は知事選、市長選とも投票総数の１割を超え、２０２３年の前回ダブル選より大幅に増えた。選挙に疑問を感じた人が多かったのだろう。

当選した吉村氏は記者会見で、都構想の制度設計に向けて協議会の設置を急ぐ考えを示した。だが、これで都構想を前に進められると考えるなら筋違いだ。

都構想は、大阪市を廃止して東京２３区のような複数の特別区に分割する都市再編策である。都構想への挑戦を掲げて当選した維新の首長が１５年と２０年に、その是非を問う住民投票を実施したが、いずれも反対多数で否決された。

２度も否決された政策を再び推進するなら、議論を重ね、住民への説明を尽くさねばならない。そうした手順を踏まずに、なぜ首長選の単一の争点にしたのか。

選挙に勝つことで「民意を得た」という口実を作り出し、構想実現への手続きを強行しようとしている、としか思えない。

当選した２人の任期は来年４月までで、来春は再び選挙になる。にもかかわらず２８億円もの選挙費用を投じたのは、税金の無駄使いだと言われても仕方なかろう。

２人が性急に都構想を進めようとする背景には、維新が国会で成立を目指す「副首都」構想と連動させたいという思惑がある。

副首都は東京の被災時に備え、中央省庁の一時移転先となる都市を、財政措置も含めて整備するものだ。維新案は副首都の対象を特別区のある道府県に限定しており、大阪の指定が念頭にある。

だが東京のバックアップ機能をどこに置くかは、広範な地域を対象に検討するのが筋だ。

衆院選で維新は大阪以外、支持の広がりを欠いた。地元の利益ばかりを優先する姿勢が見透かされたからではないか。国政に責任を持つ与党の一員として、ふさわしい振る舞いとは思えない。