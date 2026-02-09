【世界の星】ステファニア・コンスタンティニ（２６）、アモス・モサネル（３０） イタリア・カーリング混合ダブルス

地元開催の五輪は、大半の選手にとって一生に一度の晴れ舞台だ。

初戦の５日、１次リーグの韓国戦に、大勢の地元ファンや子どもたちが駆けつけ、今大会のために改修された会場の観客席を埋めた。

国旗が打ち振られ、「ＩＴＡＬＩＡ」の文字が並び、好ショットに対する称賛も、劣勢における激励も大音量の声援で彩られた。ひっきりなしに「イタリア」コールがこだまする。８―４の快勝で白星発進を果たすと、コンスタンティニは「これほど多くの観客が集まってくれたことに感動した。間違いなく特別」と声を弾ませた。

前回北京五輪の混合ペアは１１戦全勝の圧倒的な成績で、母国に悲願の金メダルをもたらした。五輪王者となり、格段に注目度が高まり、「どうすればさらに強くなり、いい結果を出せるか」と難しさも感じたという。そうした中で、改めて重視したのはペアの強みであるコミュニケーション。コンスタンティニは「カーリングは、どのショットも選手が選択するもの。コースや速さも２人で話し合い、互いを支え合うことが大事」と言葉に力を込める。

昨年の世界選手権（カナダ）でも頂点に立ち、ますます膨らむ期待を背負って、五輪本番を迎えた。「イタリアの人の前でハイレベルな競技を、しかも間近で見てもらえるのは素晴らしいこと。全力を尽くし、この瞬間を心から楽しみたい」と張り切っていたコンスタンティニ。「プレッシャーや緊張はもちろんあるが、カーリングを広く知ってもらういい機会」と話していたモサネルは、試合に敗れても「ファンが勝っているときも、負けているときも支えてくれた」と感謝を口にした。イタリアは、カーリング強豪国の仲間入りを目指して急成長中。先頭に立って引っ張る覚悟は、２人の中で固まっている。（浜口真実）

Ｓｔｅｆａｎｉａ Ｃｏｎｓｔａｎｔｉｎｉ＝イタリア北部コルティナダンペッツォ出身。８歳で競技を始め、世界選手権には４人制も合わせて１１大会、出場している。今大会の４人制女子ではスキップを務める。

Ａｍｏｓ Ｍｏｓａｎｅｒ＝イタリア北部トレント出身。４人制男子では五輪に３大会連続の出場となった。サッカーのインテル・ミラノ（イタリア）のファン。

◇

１０日の混合ダブルス３位決定戦は、開催国のイタリアが英国に５―３で勝ち、銅メダルを獲得した。イタリアは、第１、４エンドで不利な先攻で得点するスチールを成功させて主導権を握ると、最後までリードを守り切った。