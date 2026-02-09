女優の波瑠（３４）と麻生久美子（４７）が、４月スタートの日本テレビ系連続ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（水曜・後１０時）にダブル主演することが１０日、分かった。２人はテレビドラマ初共演となる。

秋吉理香子氏の小説が原作。文学オタクのバーのママ（波瑠）と、家庭に居場所をなくした主婦（麻生）の異色のバディが、旅先の大阪で殺人事件に巻き込まれる“痛快文学ロードミステリー”だ。

波瑠は、昨年１２月に俳優・高杉真宙（２９）と結婚後初のドラマ主演。多様なセクシャリティーが集まる銀座のミックスバーのママで、自身はトランスジェンダー女性の野宮ルナを演じる。読書で磨いた分析力と推理力を発揮する役柄でもあり「いろいろな個性を持った女性。私も『バーのママ役をやらせてもらえるようになったんだ！』って思いました」と感慨深げに語る。

麻生は、浮気中の夫と、わがままな子どもたちに振り回される悩み多き専業主婦役。「強い孤独を感じている女性。ルナと出会い、旅をしていく中で、少しずつ本来の自分を取り戻していく。その過程がとても丁寧に描かれている」と役への理解を深めている。

２人は、２０１２年の初共演映画「ガール」以来、１４年ぶりの共演となる。波瑠は「大先輩に失礼なんですけれど本当に可愛い先輩」と印象を告白。麻生は「波瑠さんは昔からとてもしっかりされていました。一緒にお芝居をしていても、とても心強い存在」と信頼を寄せる。

名作文学とミステリーが融合した物語も見どころ。波瑠が「日本の有名文学作品を学びながら、それを糸口に事件を解決していく新しい切り口のミステリー」と語れば、麻生は「驚きとともに、すっきりとした余韻を感じていただけるはず」とアピールしている。