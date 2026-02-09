オリックス・元謙太外野手（２３）が１０日、再起への一歩を踏み出した。宮崎キャンプ初の紅白戦に「８番・右翼」で出場し、１安打２打点１盗塁、守備では補殺をマーク。２５年９月に右鎖骨下整脈血栓症と診断され、同年オフに育成再契約となった若武者。昨年８月１９日の２軍戦出場を最後に実戦から離れていた。「キャンプに来ていること自体がうれしい。（試合に）出られたことに本当に意味がある」と約半年ぶりの打席で元気な姿を見せつけた。

同点の４回２死二、三塁、カウント２―２から寿賀の６球目を捉え、右前へ決勝２点打。患部の違和感が完全に消えたわけではないが、今できるフルスイングで結果を残した。「怖さがない。全力で振れる体をしっかりつくっているので、そこが良かった」と満足そうに振り返った。

発見が遅れていれば命に関わる可能性もある病だった。利き腕の右腕付け根から肩付近を走る静脈に血の塊ができ、血管を塞ぐことで障害が起きる病気。入院生活を経て、薬を服用しながら徐々に運動の強度をアップ。キャンプ前には一時的に薬を断ち、フルメニューを消化できるまでの状態に戻した。周囲からは「病気、してたっけ？」とうれしい声も。１か月に一度の通院は欠かせないが、支配下復帰に向けて着実に歩みを進める日々だ。

高い守備力を誇る６年目外野手の躍動に、岸田監督は「安心しました」と納得顔。２７番だった背番号は３ケタの１２７になった。「１がついている。またゼロからのスタートだと思っています」と前を向く。完全復活の日は、すぐそこまで来ている。（南部 俊太）

◆元 謙太（げん・けんだい）２００２年５月１７日、岐阜・多治見市生まれ。２３歳。小学６年時に中日ジュニア選出。中学時代は岐阜東濃シニアでプレー。岐阜・中京高で１年夏からベンチ入り、２年夏に背番号３で甲子園出場。２０年ドラフト２位でオリックス入団。通算４１試合で打率１割７分４厘、１打点。１８６センチ、８８キロ。右投右打。年俸１０００万円。