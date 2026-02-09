◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本が混合団体で初の銅メダルを獲得した。丸山希（27＝北野建設）、小林陵侑（29＝チームROY）、高梨沙羅（29＝クラレ）、二階堂蓮（24＝日本ビール）のオーダーで臨み、団体種目では14年ソチ大会男子の銅以来のメダルとなった。

小林は「凄くうれしいですし、感慨深いです」とメダル獲得に歓喜。自身のパフォーマンスについても「いいパフォーマンスができて本当にうれしい。今日は昨日(個人ノーマルヒル)よりいいジャンプを2本そろえられた」とうなずいた。

最強ジャパンで挑んだ。22年北京大会男子ノーマルヒル金、ラージヒル銀メダルの小林、18年平昌大会女子銅メダルの高梨と実績十分の2人に加え、今大会で五輪初出場の丸山と二階堂が銅メダルを獲得。全員が五輪メダリストという布陣ができあがった。

1回目は首位スロベニアに対し、飛距離換算で約4.8メートル差の2位につけた。2人目の小林を終えて5位だったが、前回北京大会の混合団体でスーツ規定違反となり、失格となった3人目の高梨が96.5メートルを飛んで3位に浮上。アンカーに起用された二階堂も103メートルで2位に押し上げた。

2回目は1人目の丸山が97.5メートルを飛んだものの、ノルウェーに抜かれて3位に。小林が98.5メートルで2位に再浮上し、高梨も97メートルを飛んだが、再びノルウェーに抜かれた。アンカー二階堂は101.0メートルとエースの仕事をやってのけたが、ノルウェーには届かなかった。

メダル獲得が確定すると、二階堂のジャンプを見守っていた小林、高梨、丸山は抱き合い、喜びを分かち合った。