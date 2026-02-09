畑芽育（23）と志田未来（32）がテレビ朝日系「エラー」（ABCテレビ制作、4月12日スタート、日曜午後10時15分）にダブル主演することが10日、分かった。ドラマでは初共演となる。

出会うはずのない2人が真実を知らないまま友情を育んでいく物語。畑は、ある女性を死なせてしまったユメを、志田は亡くなった女性の娘未央を演じる。

これまでラジオで共演したことがあるという2人。畑は志田について「小さいころからテレビで見ていた大スターです。本当に優しくて面白くて、朗らかな印象です。今回はシリアスな内容なので、落ち着いたトーンで進んでいくのかなと思っています。気を引き締めてやっていこうと思います」話している。

志田は「芽育ちゃんは、（場を）盛り上げてくださっているイメージを持っています。そういう一面を実際に見ていないので、今後そういう芽育ちゃんの一面を知れることが楽しみです」と期待、さらに「目力が本当に強い方だなと思っているので、緊張しないように頑張ります。負けないように目力を強く持っていきたいと思います」と話している。

2人とも、これまでに演じたことのないキャラクターだととらえており、畑は「新しい挑戦」、志田も「ドキドキとワクワクが入り交じった気持ち」と楽しみにしている。

また、畑は地上波GP帯初の主演となる。志田は昨年から今年にかけ、民放4局の連続ドラマに相次いで出演している。