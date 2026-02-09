「見てて幸福感が上がった」「爽やかで可愛い」38歳の金メダリストがテレビ番組に引っ張りだこ　メガネ姿も話題に【冬季五輪】

テレビ解説で番組に引っ張りだこの菊池彩花さん(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪で、38歳の金メダリストがテレビ各局に引っ張りだこだ。2018年平昌五輪のスピードスケート女子チームパシュートで金メダルを獲得した菊池彩花さんが、2月9日から10日の昼にかけて、5つの番組に生出演した。

菊池さんはそれぞれの番組出演を、自身のインスタグラムで報告。9日は夕方から深夜にかけて、NHKの「デイリーハイライト」、「スピードスケート女子1000メートル」でスタジオ解説。10日は早朝から同「おはよう日本」、フジテレビ系の「サン！シャイン」、TBS系の「ひるおび」と3つのテレビ局をはしごした。

女子1000メートルでは、高木美帆が銅メダルを獲得。番組の中でも、話題の中心は高木となり、菊池さんは「高校生の頃は、チームジャパンの妹キャラだったんですけど、今は引っ張っていく存在になった。頼もしいです」などと印象を語った。

一方で、インスタグラムでは「熱すぎた…！高木選手メダル獲得おめでとうございます!! 山田選手入賞おめでとうございます!! 吉田選手ナイスファイトです!! 彼女たちの闘う姿に胸が熱くなりました。心からの敬意を」と出場した日本代表全3選手の健闘を称えた。