「ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体・決勝」（１０日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本は丸山希（２７）＝北野建設＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で挑み、合計１０３４・０点で同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得した。４年前の北京五輪でスーツ規程違反の悪夢を経験した高梨にとっては雪辱のメダルとなった。４位のドイツとはわずか１・２点差。距離にして５０センチ差だった。

１本目は１人目の女子ノーマルヒル銅メダリスト丸山が９７メートルを飛び、３位につけた。２人目の２２年北京五輪金メダリストの小林は１００・５メートルだったが、上位国は軒並みビッグジャンプを揃え、５位に後退した。

高梨は３人目で登場。９６・５メートルを飛び、再び３位に浮上した。３人目の選手の中では３位の得点。課題としてきた飛型点も個人戦より伸ばし、順位を確認すると笑顔でカメラに手を振った。

４人目で登場した男子銅メダリストの二階堂が１０３メートルを飛び、首位スロベニアと９・７点差の２位に浮上した。

２本目は丸山は９７メートルで３位に後退したが、控室で高梨は拍手を送った。小林は９８・５メートルで繫ぎ、再び２位に浮上した。

し烈な２位争いとなり、重圧のかかる中で迎えた３本目。力強い踏み切りから９７メートルを飛び、丸山、小林のもとへ辿りつくと、ハイタッチを交わし笑顔がこぼれた。「ごめんなさい」と呟いたが、しっかりと仕事を果たし、二階堂へとバトンをつないだ。

二階堂が１０１メートルの大ジャンプで表彰台を決めた。メダルが決まった瞬間、高梨は両腕を突き上げて歓喜した。

ずっと笑顔を浮かべていた高梨だったが、４年前の団体戦でともに戦った伊藤有希とハグを交わした涙がこぼれた。２０秒以上抱き合い、何度も伊藤が高梨の頭をなでた。丸山の台頭もある中で今回は団体戦メンバーには入れなかった戦友。思いを重ねた抱擁の瞬間に、互いに涙が溢れ出した。

高梨は開口一番、「みんなのおかげです」とし、「本当に一緒に飛んでくれた仲間、日本チームのみなさんのおかげで練習、個人戦以上にいいジャンプができた」と感謝した。

４年前の悪夢を払拭した。「毎回チーム戦となると、足を引っ張ってしまう試合が多く、団体戦の苦手意識が、硬くなって自分のジャンプができないことが続いていて選ばれたときは自信もなくて、コーチに相談したこともあったが、トレーニングで自信を持って試合に臨めて、自分だけの力だけじゃなくまわりのみなさんの支えもあって、メダルも取れて本当に感動しました」と、声を震わせた。