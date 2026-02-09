

川栄李奈

俳優の川栄李奈がブランドミューズを務める、公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」より、新CMが公開された。

株式会社パルが運営する公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」は、俳優の川栄李奈を新たなブランドミューズとして新CMをリリースした。新生活が始まる春をイメージし、どこよりも早い春が訪れを感じるコンテンツを展開。

また、パルクロ春一番 2月12日から2月25日（お店は24日まで）14日間 全国のPAL CLOSET対象店舗とオンラインストアが連動し、期間限定でポイントアップお得にお買い物を楽しめる企画を展開。本キャンペーンでは、川栄李奈さんが全国のPAL CLOSET約1100店舗をジャックし、店頭ポスターやPOP、サイネージ動画など多彩なプロモーションで存在感を発揮する。

今回解禁されたPAL CLOSETの大型キャンペーン「パルクロ春一番のWEB CMでは、新生活を迎えた川栄李奈が春服の買い物を楽しむようなCMを制作している。

川栄李奈コメント

Q＆A

皆さんお久しぶりです。 パルクロミューズの川栄李奈です。やっぱりいつも思うのは自分を豊かにしてくれて、新しい自分に出会えることができる。それがファッションの力だなと私は思っています。私も大好きなパルクロで皆さんにもいろんなファッションに出会ってほしいですし、素敵な春一番を迎えてほしいなと思っています。――2度目のCMご出演となりますが、お話をもらった時の気持ちをお聞かせください

またパルクロさんだ！と思って素直に嬉しかったです。前回の撮影の時もとっても可愛いお洋服を着て、今回も可愛いお洋服とおしゃれなセットに囲まれて撮影ができたのがとっても楽しかったですし、パルクロさんと共に新しい季節を迎えられるのがとても嬉しいなと思います。――今回の撮影の感想をお聞かせください

おもしろおかしく演じることができたかなと思っています。とても聞き馴染みのある歌だと思っていて、ついつい「ぱーるがきーた」と口ずさんでしまうほど、るんるんで家に帰ってきたという設定なのですが、その後のテンションがクレイジーというか、狂ったように「パルクロきてるぅ〜」って感じでテンションをあげる形だったので最初はテンションの上げ方が難しかったんですけど、私もネットで洋服を買う時とかにセールとかを見るとそんな気持ちになることがあるので意外とやりやすかったです。――この春、挑戦したいこと。をお聞かせください

この春はいろんなファッションに挑戦してみたいなと思っています。お仕事ではたくさん可愛いお洋服を着る機会があるのですが、普段着になると自分の好きな系統ばっかりになっちゃうことが多いので、いつも着ない服を試しに着てみたりして新しい自分を見つけてみたいなと思います。――春一番キャンペーン開始日が川栄さんのお誕生日ということで、今年の抱負をお聞かせください。

今年は31歳になりますが、健康で、何より楽しく生きることをモットーに、頑張りたいと思います。――自分のご褒美としてお誕生日に何か買う予定はありますか？

いつもお誕生日はアクセサリーを買うので、今年もアクセサリーを買ってファッションを楽しみたいなと思います。■「パルクロ春一番」特設ページhttps://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/palcloset/haruichiban/