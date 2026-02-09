NY株式10日（NY時間14:31）（日本時間04:31）
ダウ平均　　　50238.37（+102.50　+0.20%）
ナスダック　　　23189.06（-49.61　-0.21%）
CME日経平均先物　58080（大証終比：+480　+0.83%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10353.84（-32.39　-0.31%）
独DAX　 24987.85（-27.02　-0.11%）
仏CAC40　 8327.88（+4.60　+0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.454（-0.031）
10年債　 　4.147（-0.056）
30年債　 　4.789（-0.069）
期待インフレ率　 　2.317（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.808（-0.032）
英　国　　4.506（-0.021）
カナダ　　3.359（-0.040）
豪　州　　4.828（-0.038）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.04（-0.32　-0.50%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5042.00（-37.40　-0.74%）

ビットコイン（ドル）
68912.25（-1455.79　-2.07%）
（円建・参考値）
1064万2119円（-224818　-2.07%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ