ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１０２ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式10日（NY時間14:31）（日本時間04:31）
ダウ平均 50238.37（+102.50 +0.20%）
ナスダック 23189.06（-49.61 -0.21%）
CME日経平均先物 58080（大証終比：+480 +0.83%）
欧州株式10日終値
英FT100 10353.84（-32.39 -0.31%）
独DAX 24987.85（-27.02 -0.11%）
仏CAC40 8327.88（+4.60 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.454（-0.031）
10年債 4.147（-0.056）
30年債 4.789（-0.069）
期待インフレ率 2.317（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.808（-0.032）
英 国 4.506（-0.021）
カナダ 3.359（-0.040）
豪 州 4.828（-0.038）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.04（-0.32 -0.50%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5042.00（-37.40 -0.74%）
ビットコイン（ドル）
68912.25（-1455.79 -2.07%）
（円建・参考値）
1064万2119円（-224818 -2.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
