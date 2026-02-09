ボートレース江戸川では18日からG1「江戸川大賞 開設70周年記念」が始まる。当地直前節（8〜12日）が行われている最中だがひと足早く、江戸川の気になるエンジンを独断と偏見で紹介しておきたい。

まずは実績上位グループ。数字自体は2連対率40パーセント以上なら「いいエンジンを引いた」という印象を持つだろう。総じて動いてくれるエンジンなのは間違いない。その中でも優秀な動きを見せている3機をピックアップ。

まずは2連対率トップの69号機。3節前のオールレディースで藤原菜希が優出2着、前々節でも品田直樹が抜群の伸び足に仕上げて優出3着。名実ともにエース機と呼んでいいだろう。次は48号機。前々節で森智也がバランス良く仕上げて優出4着。直前節の金子萌も「エンジンは問題ない」と太鼓判を押している。最後に49号機。オールレディースで北村寧々がピットでも評判の足色に導いて優出3着。前々節の金子怜央も着順はまとめられなかったが好気配だった。

次に実績中堅上位グループ。こちらは2連対率30パーセント台後半といったところか。調整次第で上位に匹敵する動きになる可能性がある。気になる4機を紹介。55号機はオールレディースで渡辺真奈美をデビュー初Vに導いた。欠点がなく、総合力で十分にトップを狙える。66号機は正月開催で石渡鉄兵、その次の節で垂水悠が共に優勝を飾った。バランス型の雰囲気で、直前節の川崎智幸もしっかりと乗りこなしている。37号機は直前節で原田篤志が伸び型からプロペラを叩き直して実戦型にモデルチェンジ。どんな特長も容易につけられる印象だ。60号機は直前節の杢野誓良が明らかにスリットから出ていく気配で、伸びを生かすタイプが引けば要注目。

実績中堅グループからは2機に熱視線。64号機は前々節で宮脇遼太が優出2着。直前節の松本博昭も手応えを得ている様子だ。24号機はオールレディースで藤堂里香がフライングに散ったものの上位クラスの動きを披露していたし、直前節の永嶋裕一も予選で不良航法により減点を取られてしまったが行き足を中心に上々の動き。この2機は2連対率が30パーセント前後なので、隠れたパワー機として狙い目になりそうだ。

最後に番外編。ボートの56号が熱い。正月開催を制した石渡鉄兵を含めて近況は優出ラッシュと絶好調。特に2連対率下位エンジンとのセットならマッチングして活躍してくるかも？（大野 順平）